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Yaşam

Savaş uçağından düşen parça İzmirlileri korkuttu

Bir bölümü toprağın içerisine saplanan cismin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı

24 Mayıs 2012 19:18

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir savaş uçağından İçmeler mevkisindeki Göçmen Konutları Soydaşlar Sitesi ile İzmir-Çeşme Otobanı arasındaki boş araziye bir aparat düştü. İzmir’de bir savaş uçağından düşen aparat vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Söz konusu aparat, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı teknik ekipler tarafından incelendi.
 
Bir bölümü toprağın içerisine saplanan cismin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.
 
İncelemenin ardından aparat askeri araca yüklendi. Aparatın bölgeden götürülmesinin ardından güvenlik çemberi de kaldırıldı.
 
Güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, riskli mühimmat taşıyan uçaklar için evlerinin bulunduğu alan dışındaki bir rotanın belirlenmesini istedi.
 
İzmir Valisi Cahit Kıraç, “Mermiyle bir ilgisi yok. Patlayıcı olabileceği ihtimaline karşı 10-15 konut boşaltıldı. Teknik heyet geldi. Patlayıcı bir cisim değilmiş. Aparatı aldılar. Hayatı olumsuz etkileyen bir durum yok. Patlama riski yok. Kuyruk kısmından düşen ana gövdesi yerinde bir parça” dedi.
 
Bu arada, Urla Kaymakamı Şehmus Günaydın, Urla Emniyet Müdürü Ümit Duymuş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Orhan Yurdakul, olay yerinde incelemelerde bulundu.
 

 

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