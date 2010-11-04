Sav, yeni tüzüğün iptali için Yargıtay'a başvurdu

T24 - CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yeni kadroyla toplanan MYK sona ererken, kurultay için Önder Sav'a destek 18 PM üyesi imzalarını geri çekti. Önder Sav, İl Başkanlarını Cumartesi günü toplantıya çağırdı. Ancak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin jet bir yanıt vererek 'Partimizin böyle bir çağırısı yok' açıklamasını yaptı. Eski CHP Genel Sekreteri Sav, yeni tüzüğün iptali için Yargıtay Başsavclığı'na başvuruda bulundu. Sav, yeni yönetimin hukuksuz olduğunu öne sürdü.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yürürlükte bulunan tüzük uyarınca görevlendirilen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. Genel merkezde MYK toplantısı sürerken Önder Sav da yeni yönetimin iptali için Yargıtay'a başvurdu.



Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısının ardından Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Süheyl Batum'un açıklama yapacağı bildirildi. Bu arada Önder Sav'ın da otoparktan parti Genel Merkezine geldiği gözlendi.





İmzalarını geri çektiler



Bu arada Sav'a destek vererek kurultay için imza atan bazı PM üyeleri imzalarını geri çekti.





Sav Yargıtay'a başvurdu



MYK toplantısı sürerken Sav da Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı yeni yönetimin iptali için Yargıtay Başsavcılığı'na başvurdu.





Kılıçdaroğlu, arka kapıdan girdi



Kılıçdaroğlu, evinin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin partisinde yaşanan tartışmalara yönelik sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, bütün kırgınlıkların, küskünlüklerin unutulmasını istedi.



Türkiye'nin umuda ve güzel bir yönetime ihtiyacı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Karamsar bir demokrasi yaşıyoruz. Bu karamsarlığı mutlaka gidermemiz gerekiyor. CHP halkın umudu olmak durumunda. Bu nedenle geleceğe umutla bakan, kendi içinde barışık, sevgiyi parti yönetimine hakim kılan bir anlayışla yola çıkıyoruz'' dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel merkezine arka kapıdan girdi.



CHP Genel Merkezi önüne sabah saatlerinde gelen 50 kişilik bir grup, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu lehine slogan attı.



Ankara içinden ve yurdun çeşitli yerlerinden geldikleri öğrenilen grup, genel merkez önünde toplandı. Bir süre Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atan grup, daha sonra genel merkezin önündeki boş alanda beklemeye başladı. Grubun 11.00'de Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK süresince genel merkez önünde bekleyecekleri ve MYK sonrası da bir basın açıklaması yapacakları kaydedildi.



Öte yandan CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Süheyl Batum, partide yeni MYK'nın seçildiğini ve hukuksal sorun olmadığını belirterek, ''Merak etmeyin birkaç gün içinde herşey olağana dönecektir. Sorunları çözemezsek kurultaya gideriz'' dedi.



Batum, saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK nedeniyle, parti genel merkezine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



CHP'deki yeni oluşumla ilgili sorular üzerine Batum, ''Zaten yeni MYK seçildi. Artık onda hukuksal bir sorun yok. Bir kaç gün içinde de merak etmeyin herşey olağana dönecektir'' dedi.



Batum, ''Nasıl bir çözüm bulunabilir? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelecek bir cevap mı beklenmektedir?'' sorusu üzerine de, ''Hayır. Zaten hukuken bir problem yok. Tüzük çok açık. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda partilerin tüzüklere uygun davranmasını temel alan ve onu denetleyen bir kurum. Onun yazıları açık. Dolayısıyla hukuk açısından bir sorun yok. Ama göreceksiniz bir kaç güne kadar hemen çözülecek'' yanıtını verdi.



Batum, Genel Başkan bundan sonra parti meclisiyle nasıl çalışacak? Bir seçimli kongreye gitmek gerekir mi?'' yönündeki soru üzerine de, şunları söyledi:



''Olabilir. Eğer anlaşma olmazsa olabilir. Ama ben Parti meclisi üyeleriyle de Genel Başkanın konuşacağını ve parti meclisi üyelerinin de hukuksal durumu anladıktan, öğrendikten sonra bir sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Bir sorun çıkarsa tabii ki bizim yatığımız, hepimizin istediği CHP'nin artık dışarıya enerjisini gösteren, artık iktidara yürüdüğünü belli eden, insanlara güven veren bir parti olması. Bizim artık içeride bir takım çatışmalarla zaman öldürmememiz lazım. Eğer bakarsınız bu çatışma görüntüsü devam ederse tabii ki kurultaya gideriz. Sonuçta kurultay, en yüksek karar organı olarak çözer işi. Ama ben tekrar söylüyorum. Hukuksal yönden bir sorun olmadığı için gerek parti meclisi üyelerinin, gerek grubun başkanla görüşmelerinden sonra bu konuda son derece olayı anlayıp müsterih olacaklarını düşünüyorum. Göreceğiz.''



Batum, bir başka gazetecinin dün Hakkı Süha Okay'ın ''artık birlikte çalışma koşulumuz kalmadı'' şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine ''Görürüz onları. Hepsini görürüz. Hakkı Süha bey de Sayın Önder Sav da...Şimdi sayın genel başkan beni genel sekreter görevine getirdi. Benden önceki genel sekreter CHP'de çok önemli adı olan, işlevi olan, yeri olan Önder Sav'dı. Şimdi ben onun makamında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dolayısıyla beraber çalışma ortamı var mıdır, yok mudur? bunu görürüz. Ama tekrar söylüyorum bu hareket, ne sayın genel başkandan ne bizden bir ikilik yaratmak, bir şey yaratmak için değil, tamamıyla artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin her gün kurultay yapan, artık tamamiyle enerjisini dışarıya yönlendiren ve seçimlerde ciddi bir iktidar alternatifi olduğunu herkese gösterecek olan, insanlara güven veren bir parti haline dönüştürmektir amaç. Bunu başaracağımızı tahmin ediyorum.''



''Şimdi odanıza mı çıkıyorsunuz?'' sorusuna karşılık da Batum, henüz devir teslimi yapmadıklarını, genel başkanın odasına gittiğini söyledi. Batum, eski MYK üyelerinin yeni görevlendirmeden sonra odalarını boşaltıp boşaltmadıkları yönündeki bir soruya karşılık da o konuda net bir bilgisinin olmadığını kaydetti.











