-SAV REFERANDUMDA 3 BÜYÜK İLDEN SORUMLU ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 12 Eylül 2010 tarihinde düzenlenecek halk oylamasında 78 ilde çalışma yapacak MYK, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekillerini belirledi. CHP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul, İzmir ve Ankara'da halk oylamasına yönelik çalışmalar Genel Sekreteri Önder Sav sorumluluğunda yürütülecek. İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki illerden sorumlu olacak MYK üyeleri ise şöyle: ''Genel Başkan Yardımcısı Nevin Gaye Erbatur: Çorum, Yozgat, Nevşehir, Trabzon, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç: Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Amasya, Tokat, Sivas, Şanlıurfa, Genel Sayman Faik Öztrak: Ordu, Giresun, Bitlis, Siirt, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan: Kütahya, Uşak, Denizli, Bilecik, Kahramanmaraş, Genel Sekreter Yardımcısı Tekin Bingöl: Yalova, Sakarya, Kocaeli, Muş, Bingöl, Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrezzak Erten: Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Mardin, Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Günaydın: Antalya, Burdur, Kars, Ardahan, Iğdır, MYK Üyesi Süheyl Batum: Kayseri, Niğde, Gümüşhane, Bayburt, MYK Üyesi Mevlüt Coşkuner: Bolu, Düzce, Zonguldak, Erzurum, Erzincan, MYK Üyesi İzzet Çetin: Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Batman, MYK Üyesi Turgut Dibek: Çankırı, Kastamonu, Mersin, Adana, MYK Üyesi Mahmut Duyan: Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Diyarbakır, MYK Üyesi Hüseyin Karakoç: Konya, Karaman, Artvin, Rize, MYK Üyesi Ali Koçal: Sinop, Samsun, Tunceli, Elazığ, MYK Üyesi Şahin Mengü: Bartın, Karabük, Osmaniye, Hatay, MYK Üyesi Abdullah Özer: Aydın, Manisa, Muğla, Ağrı, Van.'' Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Şırnak ve Hakkari illerinden sorumlu olacak MYK üyesi ise 4 Ağustos 2010 Çarşamba günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında belirlenecek.