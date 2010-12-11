-SAV: LİSTE KONUSUNDA ÖNERİM OLMADI TBMM (A.A) - 11.12.2010 - CHP eski Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Önder Sav, Parti Meclisi'nin (PM) oluşumu ve liste konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na herhangi bir değerlendirmesi ve önerisinin olmadığını belirterek, ''Çarşaf listenin, örgütün daha sempatiyle karşılayacağı bir liste olacağını hep düşünmüşümdür'' dedi. Sav, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla gerçekleştiğini belirten Sav, ''PM'nin oluşumu ve liste konusunda herhangi bir değerlendirmem, önerim olmamıştır. Bu aşamada buna gerek de görmedim. Çünkü Sayın Genel Başkan, Siyasi Partiler Kanunu ve tüzüğün verdiği yetkiyle kurultayı çağırmış bulunuyor'' dedi. Sav, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, ''O sorumluluğun gereğini herkesten çok yapmak durumundadır'' diye konuştu. 2011'de yapılacak genel seçimin herkes için önemli olduğunu anlatan Sav, ''Bu siyasal iktidardan, -üçüncü kez iktidarı elde etmemesi için- kurtulmanın yolunu CHP'nin bulması gerektiğine inanıyorum. Hepimize düşen görevin de CHP'yi AKP karşısında dirençli bir mücadele ile iktidara hazırlamak olduğunu düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Önder Sav, 18 Aralık Olağanüstü Kurultayının ''yersiz hesaplaşma, kamplaşma, ayrışma ve ayrıştırma kurultayı olmaması gerektiğini'' ifade ederek, ''Bu kurultayın CHP'yi birleşme, bütünleştirme ve iktidara hazırlama; CHP'ye yakışır bir kurultay'' olması gerektiğini söyledi. Sav, sözlerine şöyle devam etti: ''CHP'nin Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkelerini ve Atatürk milliyetçiliğini özümseyen anlayışının kurultayda artarak devam etmesini diliyorum. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunun, Cumhuriyet'in kazanım ve birikimlerinin CHP'nin vazgeçilmezleri arasında olduğunun bu kurultayda daha öne çıkacağını düşünüyorum. Herkes aklını, duygularının önünde tutarsa CHP kurultayı şölene dönüşür, birliktelik ve bütünlük kurultayı olur.'' PM listesi konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine, Sav, bu konuda hiçbir düşüncesini Kılıçdaroğlu ile paylaşmadığını belirtti. Sav, Kılıçdaroğlu'nun 'liste konusunda ısrarlı ve kararlı olmadığını saptadığını' kaydederek, ''Eğer kurultay, kendi istenci ve iradesiyle bir yol çizecek olursa Genel Başkanımızın ona karşı bir duruş sergilemeyeceğini de saptadım'' dedi. ''Blok listeye karşı mısınız?'' sorusuna, Sav, şöyle karşılık verdi: ''Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde, tüzük değişikliği yapılırkenki düşüncemi kamuoyu bilir. Örgüt tercihlerine açık bir siyasetçiyim. Örgütten kopuk, örgüte rağmen siyaset yapılmasını da uygun bulmam. Çarşaf listenin, örgütün daha sempatiyle karşılayacağı bir liste olacağını hep düşünmüşümdür; hep önseçimi yeğlemiş bir siyasetçiyim. Örgütümüzün asla bir umutsuzluğa kapılmaması gerekir. CHP'yi elbirliği ile iktidara taşıyacağımız günlerdeyiz. CHP, iktidar yürüyüşü başlatmalıdır. Bu yürüyüşte herkes eline taşın altına sokmalıdır. 'Ben' değil, 'biz' diyebilmelidir, duygularını geride bırakmalıdır. Aklımızı egemen kılmalıyız.'' Sav, çarşaf liste önergesine imza verip vermeyeceğine ilişkin soruyu, ''Benim bu konudaki düşüncemin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde oluşacak gelişmelere göre belli olacaktır. Varsayımlarla yürüyen bir siyasetçi değilim'' diye yanıtladı. Başka bir soru üzerine, Sav, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin içtenlikle ve samimi bir şekilde geçtiğini dile getirdi.