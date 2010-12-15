Sav: Hesaplaşma kurultayı olmasın

T24- Eski CHP Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Önder Sav, 15. Olağanüstü kurultayın, yersiz bir hesaplaşma, kamplaşma kurultayı değil; ufak duyguları geride bırakan, bütün güçleriyle iktidara hazırlanma kurultayı olmasını istedi.

Sav, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen cumartesi gerçekleştirdiği görüşmede, 18 Aralıkta yapılacak kurultayda ortaya çıkacak Parti Meclisi (PM) listesiyle ilgili hiçbir öneride bulunmadığını bildirdi.

"Kurultayı toplama kararını veren Genel Başkan'ın, CHP'nin geleceğini ve çıkarını herkesten daha fazla düşünme, değerlendirmesi yükümlülüğü olduğuna inanıyorum" ifadesinin kullanan Sav, yükümlülük ve sorumluluğu sadece Genel Başkan'a da yıkamayacaklarını belirtti.

Sav, gelecek yıl yapılacak seçimlerin, Türkiye, toplum, demokrasi ve kişiler için çok önemli bir dönüm noktası olacağını bilerek davranmaları gerektiğini vurgulayarak, CHP'lilerin, bütün güç ve enerjilerini, partilerini iktidara taşımak için kullanmaları gerektiğini bildirdi.

CHP'nin iktidara gelmesi isteği ve beklentisi içinde olan vatandaşları, CHP örgütünü, düş kırıklığına itmemeleri gerektiğini kaydeden Sav, "Parti içinde iktidar olmak hedefini aşarak ülke içinde iktidar olmanın yollarını bulmalıyız" dedi.

'Üzmek istemiyorum'

Sav, 18 Aralık kurultayının, yersiz bir hesaplaşma, kamplaşma, ayrışma, ayrıştırma kurultayı değil; ufak duyguları geride bırakan, birlik, beraberlik, dayanışma, bütünleşme ve CHP ilkeleri etrafında kenetlenme, bütün güçleriyle iktidara hazırlanma kurultayı olması gerektiğini kaydetti.

Kurultayın, PM'nin blok mu yoksa çarşaf listeyle mi oluşacağı tartışmalarını aşması, CHP'nin çıkarına en uygun yapılanmayı sağlaması gerektiğini belirten Sav, şöyle devam etti:

"Bu yapı, bir yandan sosyal demokrasinin evrensel değer ve kurallarını benimseyerek, onları yaşama geçirmek için çağdaş, özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi hedeflemeli, eşitlikçi anlayıştan sapmamalı. Kurultayımız, diğer yandan da Cumhuriyetin demokratik, laik sosyal hukuk devleti niteliklerine, Atatürk milliyetçiliğine, Cumhuriyetin kazanım ve birikimlerine sahip çıkma, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu anlayışını sürdürme kararlılığımızı açıkça vurgulamalıdır. CHP olarak demokrasinin geliştirilmesine elbette katkı vereceğiz ama Cumhuriyeti azaltarak demokrasinin çoğaltılamayacağının altını çizeceğiz. Cumhuriyetin yozlaştırmasına asla göz yumamayız.

Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, bütün parti yöneticilerinin, milletvekili arkadaşlarımın, il ilçe başkanlarımızın, örgütümüzün ve bütün kurultay delegelerimizin duygularını arka plana atarak akıllarını öne çıkararak hareket etmelerinin CHP'yi büyütme hedefine kilitlenmelerinin tarihi sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Her kademesinde uzun yıllar hizmet ettiğim CHP'nin önemli kurultayında yöneticilerimizi, milletvekili arkadaşlarımı, il başkanlarımızı, kurultay delegelerimizi sıkıntıya sokacak kamplaşma sanısı yaratacak, herhangi bir liste, yöntem ve içeriği tercihi ile yormak, üzmek istemiyorum. Herkesin özgür iradesi ve genlerindeki CHP'lilik bilinci içinde en doğru çözümü bulacağına inanıyorum."

Önder Sav, kurultayın, kişisel hırs ve çekişmelerden uzak, büyük bir olgunluk, CHP'ye yakışan bir vakar içinde geçmesini temenni etti.