-SAV: ''GÖRÜŞMELERİ ANLAMLI'' ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - CHP Genel Sekreteri Önder Sav, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görüşmesine ilişkin, ''Geride bıraktığımız siyaset günleri sonrasında bir araya gelmelerini anlamlı buluyorum'' dedi. Sav ile Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan, parti genel merkezinde Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 87. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ''Unutulmaz Devlet Adamı İsmet İnönü Fotoğrafları Sergisi''nin açılışını yaptı. Açılışın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Sav, Baykal ile Sarıgül görüşmesini, ''kişilerin kendi takdiri'' olarak değerlendirdi. Sav, ''Geride bıraktığımız siyaset günleri sonrasında bir araya gelmelerini anlamlı buluyorum'' diye konuştu. ''Size böyle bir talep gelirse görüşür müsünüz'' sorusu üzerine Sav, kendisine öyle bir talebin ulaşmadığını, talep olmadan da değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını söyledi. Sav, ''Yeni yönetime karşı bir siyasi oluşum olabilir mi?'' sorusuna, ''Yeni yönetim diye bir şey söz konusu değil. CHP'de süreklilik vardır. CHP, 22-23 Mayıs Kurultayı'nda büyük bir mutabakatla Atatürk Spor Salonu'ndan çıkmıştır, Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ile yoluna devam etmektedir. Yönetimin sürekliliği asıldır. Ben o sürekliliği simgeleyen isimlerden biriyim'' yanıtını verdi. Sav, kurultay görüntülerini hatırlatılarak, ''Bir şeyin altını mı çizmeye çalışıyorsunuz?'' diye sorulması üzerine, ''Bir şeyin altını çizmeye çalışmadım. Herkes bir anlam çıkarabilir'' dedi. ''Peki siz ne çıkardınız?'' sorusunu da Sav, ''Kişilerin kendi tercihidir. Dargınlık, barışmak siyasette hep olan şeylerdir. Kimi sözlerin zaman içinde etkisini yitirmesi o sözleri söyleyen insanların bir masaya gelmesi toplumumuzda, siyasetimizde olağan karşılanmaktadır'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesi yönündeki teklifinin hatırlatılması üzerine Sav, TBMM'nin dün tatile girdiğini belirterek, konunun referandumdan sonra ele alınabileceğini söyledi. Diyarbakır İl Başkanlığının hazırladığı ve ''Abdullah Öcalan'ın muhatap alınmasını'' içeren raporu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Sav, ''Her ilimiz kendisine göre bazı değerlendirmeler yapar. Bu CHP'nin kişiliğini, yetkili organlarını bağlamaz. Şu anda 1989 raporumuz elimizde bulunan en önemli belgedir. O belgenin güncelleştirilmesi söz konusu olabilir'' diye konuştu. Merkez Yönetim Kurulu'nun bu konuda bir heyet görevlendirdiğini ve heyetin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Sav, CHP'nin yetkili organının görüşlerinin bu çalışma sonucunda belirleneceğini, illerdeki ve ilçelerdeki münferit değerlendirmelerin partilerini bağlamadığını ifade etti. ''Diyarbakır İl Başkanı ile ilgili bir uygulama yapacak mısınız'' sorusuna da Sav ''Hayır. Böyle bir şey söyleyen mi var'' karşılığını verdi.