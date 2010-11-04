-SAV: GENEL SEKRETERLİK SAYFASI GÖNLÜMDE DE KAPANDI ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, ''CHP Genel Sekreterliği kimsenin tapulu mülkü değil. Benden evvel de pek çok genel sekreter görev yaptı. Benim yaşamımdaki en büyük armağanlardan biri, en uzun süreli genel sekreterliği yapmamdır. Benim için artık genel sekreterlik sayfası gönlümde de kapanmıştır'' dedi. Sav, Kanal D Ana Haber bültenine katılarak CHP'deki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. CHP'deki gelişmelere ilişkin yorumlarda kullanılan ifadeleri eleştirerek, CHP'de ne devrim ne ihtilal ne de ihtilalci bulunduğunu belirten Sav, yaşananların parti içi demokrasinin doğal görüntüleri olarak algılanmasını istedi. Sav, ''Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesine onay vermesinin ardından her şey bitti mi?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda değerlendirmelerinin temeline girecek olursak, tartışılması gereken değerlendirmeler olduğu sonucuna varırız. CHP'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takıldığı tüzükte değişiklik yapıldığı savı bence hukuken geçerli değil. Bunu her zaman iddia ederim bir hukukçu olarak.'' Sav, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir karar makamı olmadığını, iddia ve uyarı makamı olduğunu vurguladı. Parti içinde bir mücadele verdiği ifade edilerek bu mücadelenin sürüp sürmediğine yönelik soru üzerine de Sav, kendisinin bu mücadeleyi kimseyi hedef alarak ve kırmak amacıyla yapmadığını, amacının partinin hukukunu korumak olduğunu belirtti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'ye gönderdiği tüzük değişikliğine ilişkin yazıların bir partinin iç hukukuna müdahale olduğunu iddia eden Sav, mücadelenin bitip bitmediğini zamanın göstereceğini söyledi. İl Başkanlarını toplantıya çağırdığı yönündeki haberlerin de doğru olmadığını bildiren Sav, bu amaçla kimseyle bir görüşme yapmadığını açıkladı. Bu iddiayı CHP'nin yeni yöneticilerinden duyunca, gülüp geçtiğini belirten Sav, ''Tabii yetişecekler, eğitilecekler, büyüyecekler. İnşallah bizim geçtiğimiz aşamalardan onlar da geçer. Daha akıllı davranışlarda bulunurlar'' dedi. Sav, ''Önder Sav için CHP Genel Sekreterliği dönemi bitti mi?'' sorusu üzerine de şunları söyledi: ''Gayet tabii CHP Genel Sekreterliği kimsenin tapulu mülkü değil. Benden evvel de pek çok genel sekreter görev yaptı. Benim yaşamımda en büyük armağanlardan biri en uzun süreli genel sekterliği yapmış olmamdır. Benim için artık genel sekreterlik sayfası gönlümde de kapanmıştır. Ben CHP ile büyüyen, gençlik kollarından bu yana o kültürle yetişen birisiyim. CHP'nin üzerine titredim. Benim kadar titreyen bir adam da az bulunur.'' Sav, makam odasını ne zaman boşaltacağı sorusuna da ''henüz karar vermedim'' karşılığını verdi. Oda boşaltmamanın bir direniş işareti olmadığını belirten Sav, dostça ve kardeşçe bu konuyu halledeceklerini söyledi.