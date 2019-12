-SAV: CHP'Yİ KILIÇDAROĞLU DA ESKİTEMEYECEK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) yer almayan Önder Sav, ''CHP'yi içerdeki, dışardaki düşmanlar eskitemedi, CHP'ye kısa bir zaman önce Genel Başkan olan Sayın Kılıçdaroğlu da eskitemeyecektir. İstediği kadar yeni desin CHP Mustafa Kemal'in kurduğu CHP'dir'' dedi. Sav, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kendi imzasıyla çağırdığı Parti Meclisi(PM) toplantısına katılmayarak bu organı hiçe saydığını, bunun kendisine üzüntü verdiğini söyledi. CHP'nin kimliğinin kimi zaman tartışmaya açıldığını, bunu CHP dışındaki çevrelerin yapmasını yadırgamadıklarını ifade eden Sav, sıfatı ne olursa olsun CHP içindeki kişilerin bunu yapmaya hakları olmadığını belirtti. Sav, önümüzdeki sürecin, CHP'nin kimliğini tartışmaya açanlarla, partinin ilkelerinden vazgeçmeyenler arasında bir mücadeleye sahne olabileceğine işaret ederek, bu mücadelede kendilerinin duruşunun açık olduğunu kaydetti. Kendisi ve arkasında duran 59 PM üyesinin kararlılıkla görevlerini yürüteceklerini aktaran Sav, şöyle dedi: ''PM'yi toplantıya çağırıp da kaçmanın sonu nereye varacaktır? Bu önemli organ elbette bir gün toplanacaktır. Toplandığı zaman bugün kendi yetkilerini yoldan çıkarmaya çalışanlardan da hesabını soracaktır. CHP, şimdi içinde bulunduğumuz türden kriz diye nitelenen süreçleri kolaylıkla aşacaktır. Bizim uğraşımız da o. Böyle bir gündemde CHP'nin yürüyüşünü, ilerleyişini kimsenin kösteklemesine iznimiz olamaz. Bizim yapmamız gereken şey, CHP'nin bütünlüğüne, birliğine katkı koymaktır. PM üyeleri olarak önümüzdeki dönemde de görevlerimizi aksatmadan yürüteceğiz. CHP'nin omurgasını kimseye eğdirtmeyiz. CHP'yi eksenlerinden kaydırtmaya da müsaade etmeyiz.'' Kimilerinin hoşuna gidecek diye CHP'nin politikasından, kimliğinden, öz benliğinden fedakarlık edilmesine kalkanlarla CHP'lilik bilinci içinde uğraşılarını sürdüreceklerini kaydeden Sav, ''Şimdi benim, kendisini yeni Cumhuriyet Halk Partisi diye ilan etmeye kalkanlara tavsiyem, CHP tarihini bir kez daha okumalarıdır'' dedi. PM üyeliğiyle CHP ile tanışmış olanların kendisi gibi 53 yılını CHP'ye adamış olanlara söyleyecek bir sözünün olamayacağını belirten Sav, şöyle devam etti: ''Tabii zaman içinde onlar da eğitilir. Bizler gibi öğretmenler, Allah sağlık verirse onlara da öğretiriz. Bu bakımdan kuşkumuz yok. Bizler Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'nın Bülent Ecevit'in oturduğu koltuğa oturan insanların CHP'nin kimliğine sahip çıkmasını, öyle yüzeysel sözlerle 'korku imparatorluğu yaratılıyor' söylemleriyle kimleri kastettiklerini bilmiyorum, ama galiba korku imparatorluğundan kasıt benim... Biz hayatımızda CHP'ye hizmet etmekle övünürüz.'' -''HUKUKEN ÇÖZÜM YOLLARINI BULACAĞIZ''- Sav, ''Yangından mal kaçırırcasına, hemen sıcağı sıcağına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir liste vermek çözüm değildir. Çözüm hukukidir, hukuken çözüm yollarını elbette bulacağız'' dedi. Sav, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP örgütlerinin umutsuzluğa kapılmamalarını, CHP'nin, bu yaşananları kısa sürede aşacağını ve iktidar yolundaki yürüyüşüne devam edeceğini söyledi. Önder Sav, ''CHP kendi özünden, benliğinden hiç fedakarlık etmeden AKP'ye öykünerek, sağa yanaşarak, bir kısım CHP'ye hayatında oy vermemiş kimselere şirin görünerek, CHP'nin kimliğini, mayasını bozamayacaklardır. CHP'lilerin içlerinin rahat olmasını diliyorum'' dedi. Sav, son zamanlarda tartışmaya açıldığını ileri sürdüğü laiklik ilkesine beraberindeki arkadaşlarıyla sahip çıkacaklarını kaydetti. Laikliğin başka kavramlarla anlatılmaya çalışılamayacak kadar engin bir kavram olduğunu ifade eden Sav, aklın ve bilimin öncülüğündeki ulusal devletin, ulusal bağımsızlığın, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Sav, şöyle konuştu: ''Onun için CHP'nin bu kimliğini pazara çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Sevgili Atamızın, tarihin tanıdığı ender devrimcilerden Mustafa Kemal'in sözleriyle 'Devrim, güneş kadar parlak, güneş kadar sıcak, güneş kadar bize uzaktır. Ben yönümü hep o güneşe bakarak tayin ederim. Sıcaklığıyla, parlaklığı beni yakıncaya dek yürürüm, sonra dururum, sonra tekrar ilerlemek üzere yola devam ederim' biz öyle devrimcilerdeniz arkadaşlar. Devrim yolunda, Mustafa Kemal'in yolunda hiçbir güçlüğü düşünmeden her engeli aşma kararlılığında olan insanlarız. O kararlılıkla görevimizi bundan sonra da yapacağız.'' -SORULAR- Sav, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Yeni MYK'yı tanımıyoruz'' şeklinde açıklama yaptınız. Yeni MYK Kılıçdaroğlu ile toplantı halinde şimdi ne olacak?'' sorusu üzerine Sav, bu durumun hukuki çözümünü bulacaklarını söyledi. Sav, ''Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen yeni listeyi kabul ederse ne olur'' şeklindeki soru üzerine de savcılığın kendisine gelen her evrakı kabul ederek bir numara vereceğini belirtti. Önder Sav, olağanüstü kurultayın gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki bir soruya da şöyle yanıt verdi: ''Biz bugün olağanüstü tüzük kurultayı istedik, bizim olağanüstü seçim kurultayı isteme yetkimiz Parti Meclisi olarak yok. Olağanüstü kurultaylarda seçim maddesini eklemek genel başkanın yetkisindedir. Ben bugün Genel Başkan'ın seçimli kurultay ilan etmesini beklerdim. Parti Meclisi'ne gelmeyerek, o kurultayın seçtiği organa tavır koyan Genel Başkan'ın yapması gereken iş, olağanüstü tüzük kurultayı ile beraber seçimli bir kurultay istemesiydi. Bunu her nedense birkaç olayda telaffuz eden, diline geldiği gibi konuşan Sayın Genel Başkanımız bugün böyle bir olayı açıklamadı. Seçimli kurultayı Genel Başkan, bugün bizim açıkladığımız kurultayın gündemine koyarsa memnuniyetle olağanüstü seçimli kurultayı da gerçekleştiririz. O kurultay da CHP'nin henüz karar organı.'' ''Delegelerden seçimli kurultay için imza toplayacak mısınız?'' sorusunu yanıtlayan Sav, ''Bekleriz, Sayın Genel Başkan böyle bir şey yapmazsa, yine olağanüstü kurultayı tarif eden tüzüğün 54. maddesinde delegelerin yarıdan fazlası seçimli kurultay yapılmasını isterse, o kurultayın yapılması zorunlu hale gelebilir. Eğer CHP'yi 'yeni CHP' diye tarif edenler bu ısrarlarını sürdürecek olurlarsa onun gereği de yapılır'' dedi. -''CHP'NİN TAŞIYAMAYACAĞI YAPIDA OLUŞUMLAR...''- Sav, bir gazetecinin, dün akşam toplantı yapıldığını, yeni MYK için uzlaşma sağlandığını hatırlatarak, ''sonra ne oldu da bu noktaya gelindi?'' sorusu üzerine de ''Tabii bu bir iyi niyet arayışıydı, ama o açıklamalardan sonra bazı gelişmeler de CHP'nin yeni dönem yönetimiyle ilgili. CHP'nin taşıyamayacağı yapıda bazı oluşumların olacağı gözlendiği için o yönetim yapısının önümüzdeki dönem CHP'ye zarar vereceği düşünüldüğü için bir günde hiç hazırlık olmadan arkadaşlarımız geldiler, imzalarını verdiler, toplanmış olan Parti Meclisi'nin gündemine konuyu taşıdılar'' değerlendirmesinde bulundu. Önder Sav, ''eğer seçimli kurultay yapılırsa genel başkanlık için adaylığınız söz konusu olur mu?'' sorusuna da ''Benim öyle bir niyetim olsaydı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemezdim'' cevabını verdi. Sav, ''Pişman mısınız?'' yönündeki soruya şu yanıtı verdi: ''Hayatımda bu tür konularda pişmanlık duymadım. Ben, dün akşama kadar odamda, 17 Mayısta Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Önder Sav olarak durdum, 17 Mayısta hangi Önder Sav isem, dün gecede aynı Önder Sav'dım. Geriye dönüp, makarayı geriye sararsak, o koşulların gerçekleşmesi halinde yine aynı işlemi yapardım. Pişmanlık da duymuyorum.'' ''Yeni liste açıklandı, odanızı boşaltacak mısınız?'' sorusu üzerine Sav, ''Vallahi benim odam çok karışık, odayı boşaltmam birkaç gün sürer, günlerce sürer. Buradaki arkadaşlardan yardım almam, birkaç kamyon getirtmem gerekir'' dedi. Sav, kendilerinin de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvuruları olup olmayacağının sorulması üzerine, bu konuyu arkadaşlarıyla konuşmadığını, gerek duymaları halinde bu yola da başvuracaklarını bildirdi. Sav, dün yapılan toplantıda hiçbir tartışma yaşamadıklarını söyledi.