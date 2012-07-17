Sav: CHP'nin parti içi kavgayla vakit geçirecek zamanı yok

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 34. Olağan Kurultayı'na katılan CHO eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'nin parti içi kavgalarla geçirecek zamanı olmadığını söyledi.

Kurultay'da söz alanlardan Mersin Milletvekili İsa Gök, ''değişim, dönüşüm ve yenileşme'' söylemini eleştirdi. Gök, ''Çok önemli kavramlar aceleye geliyor. Bizler devrimciyiz, antiemperyalistiz. Başkalaşmanın siyasi adı metaformoz'' dedi. Gök, hiçbir koşulda Kemalizmi terk etmeyeceklerini de söyledi.

Bu arada, bazı partililer ''Devrimci CHP, Atatürk'ün yolunda'' sloganları attı.

Sav: Parti ile özdeşleşen isimlerden biriyim

İsa Gök'ün konuşması sırasında eski Genel Sekreter Önder Sav, beraberinde eski milletvekilleri Hakkı Süha Okay ve Şahin Mengü ile salona girdi.

Sav, gazetecilerin, ''Kurultaya gelip gelmeyeceğiniz merak konusuydu'' demesi üzerine, ''Niye merak konusu oluyor? 10 yılı aşkın süredir genel sekreterlik yaptım. Parti ile özdeşleşen isimlerden biriyim'' karşılığını verdi.

Tüzük kurultayı ile bu kurultayın birbirine benzetilmemesini isteyen Sav, ''O iş ayrıydı. Oradaki, hukuksuzluklara tepkiydi. Ama bu partinin olağan kurultayı. Elbette benim kurultayda bulunmam kadar doğal bir şey yok'' diye konuştu.

Türkiye'nin, toplumun güç dönemden geçtiğini, böyle bir dönemde iktidarın iyi bir çizgi izlemediğini öne süren Sav, başta yargı ve ordu olmak üzere pek çok konunun örselendiğini, yozlaştığını ifade etti. Sav, CHP'nin 34. Olağan Kurultayı'nı böyle bir dönemde yaptığını dile getirerek, bu nedenle önemli bir kurultay olduğunu söyledi.

Sav, başta genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere herkesin aklını, duygularının önüne geçirerek CHP'nin dışa dönük kavgasında nasıl bir yol haritası çizilmesi gerektiğini düşünmelerini istedi. Sav, CHP'nin parti içi iktidar kavgasıyla vakit geçirecek zamanı bulunmadığını bildirdi.

Bir gazetecinin, ''Birlik bütünlük mesajı mı?'' sorusuna Sav, ''Birlik, bütünlük, dayanışma, beraberlik. Ne derseniz deyin'' şeklinde yanıtladı.

Ülkenin bir tehlike ile karşı karşıya bulunduğunu belirten Sav, demokrasiyi çoğaltarak, cumhuriyeti azaltmanın çok yanlış olduğunu kaydetti.

Sav, kurultay delegelerinin tarihin derinliklerinden gelen, cumhuriyeti kuran en köklü partinin üyesi olduklarını unutmamaları gerektiğini belirterek, tüzük kurultayındaki tatsızlıkların yaşanmamasını temenni etti.