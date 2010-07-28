Sav: CHP ile uğraşan iflah olmaz

T24- CHP Genel Sekreteri Önder Sav, “Hiç tereddüt etmiyorum referandum sandığından açık farkla 'hayır' oyu çıkacaktır” dedi.

Sav, parti genel merkezinde düzenlenen, CHP Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, kadınların siyasetteki önemine değindi. Siyasette bir başarı varsa bunda erkekler kadar kadınların da büyük pay sahibi olduğunu ifade eden Sav, uzun siyasi yaşamında en önemli destekçilerinden birinin kadın kollarında çalışan arkadaşları olduğunu anlattı.

“CHP'de kadın olmanın ayrıcalığı, Mustafa Kemal'in çizdiği yolda yürüme kararlılığından kaynaklanır” diyen Sav, CHP'li kadınların bu sorumluluğun bilinciyle çalıştıklarını vurguladı. Sav, şöyle konuştu:

“Cumhuriyet Halk Partililerin, Mustafa Kemal ve çalışma arkadaşlarından teslim aldıkları bayrağı, kadınıyla, erkeğiyle sonuna kadar taşıma mecburiyetleri ve zaman geldiğinde iktidar kalesine dikme dirençleri sürmektedir. Bu günler de yakındır. Bunun ayak sesleri gelmeye başladı. Ayak sesleri gelmeye başladığı içindir ki kimileri huzursuz, tedirgin. Cumhuriyet Halk Partisi ile partililere, başta Genel Başkan ve ön saftaki kadrolarıyla uğraşmalarını sürdürüyorlar. Biz, bizimle bu tür uğraşanların üslübu ve diliyle yarışmak istemeyiz. Kendilerini düştükleri çukurda bırakıp, biz kendi bildiğimiz yolda yürüme kararlılığı içindeyiz. CHP, pek çok siyasi partiyle geride bıraktığımız dönemlerde siyasi yarış yapmıştır ama hiçbirinde kendi üslubundan, kendi doğrultusundan ödün vermeden yürüme alışkanlığını bozmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşan siyasi kuruluşlara da şöyle bir baktığımız zaman ne hale geldiklerini görürüz. Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşan hiçbir siyasi parti iflah olmamıştır, ayakta kalamamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi de bu uğraşında yenik düşecektir, ayakta kalamayacaktır. Geride kalanlar gibi tarihin çöplüğüne gidecektir.”

12 Eylülde yapılacak referandumun bir iktidar değişikliği niteliğinde olmadığını ancak iktidarın uygulamalarının sınanacağı bir platform olacağını ifade eden Sav, “Bu Anayasa değişikliği toplumun ihtiyacından kaynaklanmış, toplumun beklediği, istediği, toplumun sorunlarına çözüm getirecek bir Anayasa değişikliği değildir. Bu Anayasa değişikliği, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kimi Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin ihtiyacına cevap verecek bir Anayasa değişikliğidir. Daha kaba bir tabirle söylemek gerekirse, suça göre yargıç değil, suçluya göre yargıç arama ihtiyacındandır” diye konuştu. Sav, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin bu durumun somut göstergesi olduğunu ileri sürdü.

“GENEL SEÇİMDE DOĞRUDAN KIRMIZI KARTI YİYECEKLER”

Tüm toplum kesimlerinin sıkıntı içinde olduğunu bunun da 12 Eylülde yapılacak referandumda sandığa yansıyacağını savunan Sav, “Referandum öyle beyefendilerin istediği gibi gerçekleşmeyecek. Referandumda toplumun çıplak, çarpıcı gerçekleri konuşacak. Hiç tereddüt etmiyorum referandum sandığından açık farkla 'hayır' oyu çıkacaktır” dedi.

Kadınlardan toplumun her kesimiyle yakın iletişim içinde olmalarını ve CHP'nin referandumda neden “hayır” dediğini anlatmalarını isteyen Sav, okulların tatil olması ve Ramazan ayı nedeniyle pek çok kişinin tatil beldelerinde olabileceğini, çalışmalar yürütülürken bunun da dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Sav, “Bu halk oylamasının siyasal iktidarın önünü tıkayacak, ona sarı kart gösterecek bir belirleme olduğunu vurgulamalıyız. Bir sarı kartı alsınlar, ikinci sarı karta gerek kalmadan genel seçimde doğrudan kırmızı kartı yiyecekler” diye konuştu.

CHP'nin “kapıları kapalı bir parti” olmadığını ifade eden Sav, şöyle konuştu:

“Kapılarımız herkese açıktır ama herkes derken biraz farklı bir herkes tanımlıyoruz. Cumhuriyetten yana, demokratik, laik, hukuk devletinden yana,

Atatürk ilke ve devrimlerinden yana, bu zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş ya da oy vermiş çeşitli ama nedenlerle ayrılmış olup da dışarıda siyasal yaşamını sözleriyle karartmamış dengeli düzgün bir siyasal yaşam sürdürmüş, çağdaşlığa yüzü açık, karanlığa karşı mücadele etmeyi kendisine görev bilmiş herkese kapıları açıktır. CHP, ne Genel Başkan'ın, ne Genel Sekreter'in ne de yöneticilerin tapulu mülkü değildir. CHP toplumun ortak malıdır.”

Sav, konuşmasının ardından toplantıya katılan kadınlarla birlikte 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi.