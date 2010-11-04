-SAV: BU TÜZÜK KİME NİYET KİME KISMET TÜZÜĞÜ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, ''Bu tüzük 'kime niyet kime kısmet tüzüğü' oldu'' dedi. Sav, Kanal D Ana Haber bültenine katılarak gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Sav, Kılıçdaroğlu'nun ''Korkulara direnen bir yönetim olduk'' açıklamasına tepki göstererek, ''5 ayda bu noktaya mı gelindi? Kim kimi korkuttu? Evinin önünde çok barışçı söylemler söyleyeceksin, genel merkeze gelince de dostları üzecek, tedirgin edecek sözler söyleyeceksin. Böyle bir sözü Kemal Kılıçdaroğlu'nun centilmenliğine yakıştıramadığımı ifade etmek istiyorum'' dedi. Sav, ''neden istemedi, neden tasfiye etmek istedi?'' şeklindeki bir soruya, bu olayı bir tasfiye olarak algılamadığını, kendisinin siyasette her zaman doğruları uygulamaya çalışan bir anlayışa sahip olduğunu belirtti. Sav, ''Bir şeyler yanlış gitmiş, demek ki'' açıklamasına karşılık ''yanlışlık bende değil'' yanıtını verdi. ''Yanlışlık nereden çıktı, kırılma noktası ne oldu?'' sorusu üzerine Sav, tüzük uygulamasının Kılıçdaroğlu ile aralarında farklılık yarattığını, kendisinin uygulanmak istenen tüzüğü bir ''sağcılaşma ve sığlaşma tüzüğü'' olduğunu söylediğini belirtti. Tüzüğün hazırlanmasında kendisinin hiç bir katkısının olmadığını anımsatan Sav, Deniz Baykal döneminde AK Parti tüzüğünün aynısının CHP'ye getirildiğini savundu. ''Baykal döneminde neden itiraz etmediniz?'' sorusu üzerine de Sav, bu tür tartışmaları medya önünde değil, parti içerisinde yaptığını söyledi. Tüzüğün içerisindeki kurumlaşma ve yetkilerin muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun hoşuna gittiğini ve bunları kullanmak istediğini savunan Sav, ''Bu tüzük kime niyet kime kısmet tüzüğü oldu'' dedi. Kılıçdaroğlu'nu başkanlığa kendisinin cesaretlendirerek aday ettiğini belirten Sav, bunun aksini kimsenin söyleyemeyeceğini kaydetti. Sav, ''Size tüzük çerçevesinde tekrar örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini verse bunlar olmaz mıydı?'' sorusuna karşılık da, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu dönemde benimle çalışmak istemediğini tespit ettim, esas olay odur. Gerisi hikayedir'' yanıtını verdi. Sav, böyle bir durumda görev almayacağını da kaydetti. Sav, ''Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin iş tutuş şeklinden rahatsız olduğunu'' da ileri sürdü. Kendisinin de Kılıçdaroğlu'nun bazı tutumlarından rahatsız olduğunu belirten Sav, özellikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen yazılar sonrası ''kendisinin yazıyı genel başkandan sakladığı'' yönündeki ifadelerden kırgınlık duyduğunu söyledi. Sav, kendisinin açıklamaları sonrasında Kılıçdaroğlu'nun ''Yeni CHP'' söylemini değiştirdiğini, 'yeni yönetim anlayışı'na döndüğünü söyledi. -29 EKİM RESEPSİYONU- Resepsiyon konusunda, 15 gün önce Kılıçdaroğlu, kendisi, Hakkı Suha Okay, Kemal Anadol, Muharrem İnce, Haluk Koç ve MYK üyesi Mahmut Duyan'ın bir araya geldiğini anımsatan Sav, burada Kılıçdaroğlu'nun ''resepsiyona katılmayalım'' dediğini savundu. Kılıçdaroğlu'nun sonraki açıklamalarının Muharrem İnce'yi sıkıntıya soktuğunu ifade eden Sav, İnce'yi kendisinin yönlendirdiği şeklindeki haberlerin de gerçek dışı olduğunu söyledi. ''Baykal'ın, gelinen noktada Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine, ''Sayın Baykal'ın bu tür küçük düşüncelerin adamı olmadığını söyleyebilirim'' dedi. ''Kırılma noktasında Gürsel Tekin'i yükseltmesinin rolü var mı?'' şeklindeki bir soru üzerine de Sav, şunları söyledi: ''Gürsel Tekin'in yükselip yükselmediğini bilemem. Nereye kadar yükseleceğini de bilemem, çok yükselip nereden düşeceğini de bilemem. Onun için Gürsel Tekin benim iç dünyamda tartışacağım bir isim değildir. Tartışırsam beni tanıyanlar beni ayıplar...'' -''BAYKAL BENİM 53 YILLIK DOSTUM''- Sav, PM üyeleriyle dün yaptıkları toplantıda tüzük kurultayı için imza toplandığını, ancak bugün imzalarını çeken üyeler olduğunun ifade edilmesi üzerine, karar alındıktan sonra imzaların çekilmesinin bir anlam ifade etmediğini savundu. CHP'nin böyle bir tüzükle siyaset yapmasından yana olmadığını vurgulayan Sav, bir kurultay yapılmasına ilişkin, ''Partinin çıkarı böyle bir şeyi gerektirirse, böyle bir kurultay toplanmasına katkı veririm'' dedi. ''Seçimli bir kurultay olursa sizin adayınız olur mu?'' sorusunu da yanıtlayan Sav, ''Belki bakarsınız Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleriz. Niye beni böyle kategorize ediyorsunuz. Çok fena alıştırmışım ben sizi, beni aday çıkaran adam olarak görüyorsunuz'' ifadesini kullandı. Sav, ''Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ı arıyor musunuz?'' sorusuna karşılık olarak da şunları söyledi: ''Baykal benim 53 yıllık dostum. Siyasette en uzun ömürlü yan yana duran kişiyiz. Sayın Baykal'a benim herhangi bir tersliğim, gönül kırgınlığım, kimilerinin söylediği gibi, arkadan vurmam söz konusu değildir. Çok nitelikli, zengin kültürü olan bir siyaset adamıdır. Gerçekten de Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyaset adamıdır.''