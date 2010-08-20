-SAV: BEN DE BAYKALCIYIM İZMİR (A.A) - 20.08.2010 - CHP Genel Sekreteri Önder Sav, referandum sonucunda İzmir'de ''hayır'' oylarının, ''evet'' oylarının iki misli ya da daha fazla çıkacağını iddia ederek, ''Türkiye genelinde, İzmir gibi bir net hesap kitap yapma olanağı yok'' dedi. Açılış ve parti katılım törenleri için İzmir'e gelen Sav'ı, Adnan Menderes Havalimanı önünde çok sayıda partili karşıladı. Konvoyla Gaziemir, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinden geçerek Aliağa'ya gelen Sav, Menemen ilçesindeki bir tesiste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Referandumun İzmir'deki etkilerini gözlemeye çalıştığını belirten Sav, il başkanı ve büyükşehir belediye başkanından aldığı bilgilere göre 2009 seçimlerindeki çıtanın üzerine çıkan bir oranda ''hayır'' oyu çıkacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Bir gazetecinin, ''Parti içinde 'Baykalcılar ve Savcılar' gibi gruplar varmış gibi gözüktüğünü'' söylemesi üzerine Sav, ''Ben de Baykalcıyım. Beni niye yadırgıyorsunuz? Ben Deniz Baykal'ın en yakın arkadaşıyım. 53 yıllık dostluğum var benim. Böyle yapay ilişkileri, tasnifleri parti içinde yapmamak lazım. Hoş da değil'' dedi. CHP'de Baykal'ın istifasından sonra yapılan kurultayda, partinin bir bütün olarak, yekvücut çıktığını, merkez yönetim kurulunun etkili şekilde çalışmasını sürdürdüğünü belirten Sav, şöyle devam etti: ''Bazı değişik söylentiler yapılıyor; Sayın Baykal ve bazı arkadaşlara görev verilmediği biçiminde. Bu, belki bundan kaynaklanıyor olabilir. Böyle bir varsayım söz konusu değil. Sayın Baykal partimize hizmet etmiş, en az 15 yıldan bu yana partimizin genel başkanlığını başarıyla yürütmüş değerli bir siyaset adamıdır. Elbette ki onun yeteneğinden, birikimlerinden partimiz yararlanacaktır. Kimseyi dışlama lüksümüz yoktur. Hele hele Sayın Baykal gibi bu kadar önemli hizmetler vermiş değerli bir siyaset adamını dışlamak yanlış bir olaydır. Bunu böyle düşünmek bile yanlıştır.''