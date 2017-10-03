T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Saudi Telecom, Türk Telekom için hazineden ek süre istedi

Oger, Türk Telekom'da satın alma için kullandığı kredinin 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2017 geri ödemesini yapmadı

03 Ekim 2017 01:23

Saudi Telecom, Oger'in Türk Telekom borç yapılandırma müzakerelerinde, kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek Hazine'ye mektup yazarak ödeme için Kasım'a kadar ek süre istedi.

Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine söz konusu taleple ilgili değerlendirme yapacak.

Oger, Türk Telekom'da satın alma için kullandığı kredinin 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2017 geri ödemesini yapmadı.

Lübnanlı Hariri ailesinin, STC ile ortak olduğu Oger Telecom şirketi 2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın aldı. Satın alma Oger Telecom'un Türkiye'de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı bir şirket üzerinden yapıldı. Oger satın alma için kullandığı kredinin her biri 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2016 ve 2017 Mart ayı geri ödemelerini kaçırmıştı.

 

ETİKETLER

Saudi Telecomtürk telekomhazineogerborçek sürehazine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24