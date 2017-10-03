Saudi Telecom, Türk Telekom için hazineden ek süre istedi

Saudi Telecom, Oger'in Türk Telekom borç yapılandırma müzakerelerinde, kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek Hazine'ye mektup yazarak ödeme için Kasım'a kadar ek süre istedi.

Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine söz konusu taleple ilgili değerlendirme yapacak.

Oger, Türk Telekom'da satın alma için kullandığı kredinin 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2017 geri ödemesini yapmadı.

Lübnanlı Hariri ailesinin, STC ile ortak olduğu Oger Telecom şirketi 2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın aldı. Satın alma Oger Telecom'un Türkiye'de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı bir şirket üzerinden yapıldı. Oger satın alma için kullandığı kredinin her biri 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2016 ve 2017 Mart ayı geri ödemelerini kaçırmıştı.