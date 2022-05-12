Saudi Aramco, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

Suudi Arabistanlı petrol şirketi Saudi Aramco, Apple'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, neredeyse 2 yıldır zirvede olan Apple'ı geride bıraktı. FactSet verilerine göre Çarşamba günü Suudi petrol devi Aramco’nun piyasa değeri 2,43 trilyon dolar oldu. ABD’deki işlemlerde yüzde 5 düşen Apple’ın piyasa değeri ise 2,37 trilyon dolara geriledi.

Yatırımcılar, ekonomilerde daha fazla kötüleşme endişesiyle teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde satışa geçerken enerji hisseleri ve fiyatları artışını sürdürüyor.

Apple hissesi 4 Ocak’taki zirvesinden bu yana yüzde 20’ye yakın düşerek 182,94 dolara geriledi.

Aramco hissesi ise yıl başından bu yana yüzde 27’nin üzerinde arttı. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte şirket geçen sene kârını ikiye katladı.