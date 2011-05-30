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Spor

SAUBER PİLOTU PEREZ TABURCU OLDU HINWILL (A.A)

30 Mayıs 2011 21:15

-SAUBER PİLOTU PEREZ TABURCU OLDU HINWILL (A.A) - 30.05.2011 - Formula 1'de sezonun altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix'sinde sıralama turunda kaza yapan Sauber takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez taburcu edildi. Sauber takımından yapılan açıklamaya göre, cumartesi günkü sıralama turunun son etabında tünelden 285 kilometrelik hızla çıkıp aracının kontrolünü yitiren, önce bariyerlere daha sonra da şipale çarparak durabilen Perez, iki gece hastanede tutulduktan sonra taburcu oldu. Açıklamada, 21 yaşındaki pilotun ''Bacağımda ve boynumda hala az da olsa ağrı var, ancak bunlar kas ağrısı. Endişe edecek bir şey yok. 12 Haziran'da Kanada Grand Prix'sinde yarışacağıma eminim'' denildi.

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