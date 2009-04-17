SAÜ engelleri elbirliğiyle aşıyor

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gönüllü okuma ve akran grubu uygulaması başlatıldı.



SAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca üniversitede eğitim gören engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak, gönüllü öğrencilerin katılımıyla okuma ve akran grupları oluşturuldu. Yaklaşık 50 kişilik gönüllü öğrenci grubu, görme engelli öğrenciler için ihtiyaç duydukları kitapları seslendirerek dijital ortama aktarıyor. Akran grubu ise görme ve yürüme engeli olan öğrencilere ulaşım konusunda yardımcı oluyor.



SAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Engelli Birimi sorumlusu Başak Diktaş, yaptığı açıklamada, söz konusu uygulama ile engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını ellerinden geldiğince karşılamaya çalıştıklarını söyledi.



Üniversitede 69 ortopedik, görme ve işitme engelli öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Diktaş, farklı derecelerde engeli bulunan öğrencilerin kendilerinden farklı taleplerde bulunduklarını belirtti.



Diktaş, şöyle konuştu:



“Yüzde 40 görme kusuru olan öğrencinin talep ettiğiyle, yüzde 90 görme engeli olan öğrencinin talepleri farklı oluyor. Yüzde 40 görme engeli olan öğrenci 16 puntoluk ders notu isterken, yüzde 90 görme engeli olan öğrencilerimiz sesli ders notu istiyor. Biz de değişkenlik gösteren ihtiyaçları karşılamak için çaba harcıyoruz. 18 görme engelli öğrencilerimiz ders ve sınav esnasında büyük zorluklar yaşıyor. Akran grubundaki öğrencilerimiz görme engelli öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Otobüse bindirme, ders notu çektirme gibi ihtiyaçlarını gideriyor. Okuma grubundaki öğrenciler ise görme engelli öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitap ve ders notlarını dijital ortamda seslendiriyor. Okuma grubundaki öğrencilerimize ses kayıt cihazı ve kitabı veriyoruz. Bize kitabı seslendiriyor. Seslendirilen kitapları internet ortamında yayınlıyoruz."



Engelli öğrencilerin gündelik yaşamlarının kolaylaştırılması için akademisyen ve idari personelin de bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Diktaş, "Onlar bilinçlendikten sonra işimiz daha kolay oluyor. Hizmetler daha kolay ulaşıyor. Hocalarımızın daha önce ses kayıt cihazını kullandırtmaması ciddi problemdi. Bu problemi yeni aştık. Sınavda birebir gözetmen veriliyor, dizüstü bilgisayar kullandırılıyor" diye konuştu.



Diktaş, eğitim birimlerinin farklı ilçelerde olması nedeniyle engelli bireylere ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını sözlerine ekledi.

