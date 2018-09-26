T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi

Satürn'ün uydusu Titan'daki kum fırtınaları ilk kez gözlemlendi

26 Eylül 2018 22:17

Satürn'ün uydusu Titan’daki kum fırtınaları ilk kez gözlemlendi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Satürn'ün keşif uydusu Cassini'den gelen görüntülerde Titan'da kum fırtınalarının olduğu tespit edildi.

Titan, Dünya ve Mars’tan sonra kum fırtınaları gözlemlenen üçüncü Güneş Sistemi cismi oldu.

Gök bilimciler, böyle kuvvetli kum fırtınalarının, Titan'ın aktif bir uydu olduğunu ve sürekli değiştiğini gösterdiğini belirtti.

Keşfin ayrıntıları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER

TitanSatürnuydu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24