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BBC Türkçe

Satürn'ün halkaları sanılandan çok daha genç olabilir

Satürn'deki görevinin son 15 gününe giren Cassini uzay aracının topladığı verileri inceleyen bilim insanları, Satürn'ün halkalarının 'sadece' 100 milyon yıllık olabileceği sonucuna ulaştı. Halkaların çok daha yaşlı olduğu tahmin ediliyordu.

29 Nisan 2018 20:30

Cassini uzay aracının topladığı verileri inceleyen bilim insanları, Satürn'ün halkalarının 'sadece' 100 milyon yıllık olabileceği sonucuna ulaştı.

Halkaların çok daha yaşlı olduğu tahmin ediliyordu.

Bu bilgi, halkaların Güneş Sistemi'nin doğuşundan sonra meydana geldiğini gösteriyor.

Bilim insanları, toplanan verilere göre Satürn'ün halkalarının gezegene çok yaklaşmış olan bir kuyruklu yıldız ya da ayın kalıntıları olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uzay aracı Cassini, 13 yıldır Satürn'ün yörüngesinde dolaşıyor ancak artık yakıtının sonuna geliyor.

Temmuz 2004'ten bu yana Satürn ve bilinen 62 uydusu hakkında bilgi toplayan Cassini, kalan yakıtıyla ancak 2 kez daha Satürn'e yaklaşabilecek.

Uzay aracının 15 Eylül'de Satürn'ün atmosferine girerek kendini yok etmesi planlanıyor. Ama bu son görev sayesinde bazı benzersiz veriler de toplayacak.

Cassini, Satürn'ün yörüngesine gönderilen ilk uzay aracı.

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