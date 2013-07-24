Satürn'den görülen parlak nokta: Dünya

Geçtiğimiz Cuma günü Merkür’ün yörüngesindeki Messenger ile aynı anda Dünya’nın fotoğraflarını çekmişti. 15 dakika süren çekimden elde edilen ilk fotoğraflar, NASA tarafından yayımlandı.

Astronomi tarihi, geçtiğimiz hafta tarihi olaylardan bir tanesine tanık oldu. Güneş Sistemi’ndeki iki uzak gezegenden 15 dakika boyunca Dünya’nın fotoğrafları çekildi. NASA, Cassini uzay aracının 1 milyar 450 milyon kilometre öteden çektiği ilk iki fotoğrafı yayımladı.

Cassini’nin çektiği ve Satürn’ün halkaları ardından görülen Dünya’nın tam olarak ilenmiş fotoğrafları öncesinde, ilk fotoğraflar belirdi. Discovery News ve Universe Today yazarı Jason Major tarafından işlenen ilk fotoğraflardan birinde, Dünya parlak bir nokta halinde Satürn’ün halkaları altında görülüyor.

İkinci fotoğrafta ise Uzay’ın karanlığında yıldız gibi beliren Dünya ve Ay yer alıyor.



NASA’nın Cassini ve Messenger tarafından çekilen fotoğrafların diğer kısmını gelecek haftalar içinde yayımlaması bekleniyor.