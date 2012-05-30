Satrançta 'kıyamet maçı' bugün

1985 yılında Garry Kasparov'un Anatoly Karpov'u yendiği efsanevi satranç karşılaşmasından bu yana ilk defa yeni dünya satranç şampiyonu Moskova'da belirlenecek.

Şu anki şampiyon Vishy Anand ile Boris Gelfand arasında 12 oyundur devam eden beraberliğin bozulması için bugün özel bir satranç karşılaşması gerçekleşecek.

İki satranççı bugün bir seri kısa oyun oynayacak. Şampiyon bu şekilde de belirlenemezse ''Armageddon'' diye adlandırılan bir final maçı oynanacak.

Satranç karşılaşması camla kapatılmış bir sahnede oynanacak ve izleyiciler oyunu büyük ekrandan takip edebilecek.

Hindistan'dan Vishy Anand 2007 yılından bu yana dünya şampiyonuydu. Şampiyonun 12 oyundur yenemediği Gelfand ise İsrailli ve dünya satranç sıralamasında 20. sırada.

Rekabet

BBC Moskova muhabiri Daniel Sandford'a göre iki usta oyuncu arasındaki rekabet izleyicileri 27 yıl önce Kasparov ve Karpov arasında gerçekleşen çekişme kadar etkilememiş.

Oyuncular oynanan 12 oyundan sadece birer tanesini kazanabilmiş. Kalan 10 oyun beraberlikle sonuçlanmış.

Karşılaşmaları izleyen satranç ustası Peter Svidler ''Oldukça sıkıcı başladı. Bence artık durum ilgi çekici olmaya başlayacak. Ancak henüz buna muhteşem bir karşılaşma diyemem'' dedi.

Moskova'da Kasparov ve Karpov arasında gerçekleşen karşılaşma hala satranç tarihinin en etkileyici oyunu kabul ediliyor.

İki usta arasındaki çekişme ilk olarak 1984 yılında başlamıştı. Ancak satranç oyunu beş ay boyunca sona ermeyince oyuncuların sağlığını göz önünde bulunduran satranç otoriteleri karşılaşmayı sona erdirmişti. 5 aylık karşılaşma sırasında iki oyuncu da oldukça kilo kaybetmişti. Kasparov daha sonra 1985 yılındaki bir karşılaşmada Karpov'u yenmeyi başardı ve Dünya Satranç Şampiyonu ünvanını aldı.

Bugün oynanacak ünvan savaşında ilk olarak 25 dakika sürecek dört oyun oynanacak.

Eğer bu şekilde de beraberlik bozulmazsa 5 dakikalık 10 oyun oynanacak. Yine de bir Şampiyon belirlenemezse satranç çevrelerinde ''Armageddon'' olarak bilinen bir ''ani ölüm'' maçı oynanacak. Bu maçta beyaz taşlarla oynayan oyuncu zaman konusunda avantajlı olacak.