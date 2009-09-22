Satrançta en büyük belli oluyor

Sovyetler Birliği döneminin iki dünya satranç şampiyonu Anatoli Karpov ile Gary Kasparov, 25 yıl aradan sonra yeniden 12 maçlık bir seri için karşı karşıya gelecek.



25 yıl önce, 21 yaşındaki Gary Kasparov o sırada şampiyonluk ünvanını elinde bulunduran Anatoli Karpov'a karşı mücadele etmişti.



5 ay süren destansı bir seri, 48 maç sonunda net bir galip olmadan sona ermişti.



Maçları düzenleyenler, mücadelenin her iki satranççının da sağlığını riske attığını açıklamıştı.



Ancak ertesi yıl yapılan rövanş maçlarından Kasparov yeni dünya şampiyonu ünvanıyla ayrılmıştı.



Şimdi 48 yaşında olan Gary Kasparov, bu hafta başlayacak olan turnuvaya daha genç satranç oyuncularıyla maçlar yaparak hazırlanırken; Anatoli Karpov rakip olarak bilgisayarı ve usta satranç oyuncularını seçti.



Satranç ustalarının rövanş mücadelesine evsahipliği yapacak olan İspanya'nın Valencia kenti sakinleri, satranç oyununun kendi şehirlerinde doğduğunu savunuyor.



