Satrançta antrenör krizi

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Asbaşkanı ve aynı zamanda Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı, federasyona bağlı lisanslı 247 bin sporcunun bulunduğunu, ancak bunları eğitecek antrenör bulmakta sıkıntı çektiklerini bildirdi.

Yazıcı, ''2008 Dünya 16 yaş Altı Satranç Olimpiyatları''na katılmak üzere geldiği Mersin'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranç federasyonunun atağa geçerek son 2 yılda Türkiye tarihinde görülmemiş başarılar elde ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği sayesinde satrancın seçmeli ders olarak öğrencilere sunulduğunu hatırlatan Yazıcı, bu uygulamayla 30 bin ilköğretim okulunda 1.7 milyon çocuğun 2007 yılı eylül ayı itibariyle satrancı seçmeli ders olarak benimsediğini

vurguladı.

Yapılan bu uygulamanın da etkisiyle sporcu sayısının son 8 yılda 100 katına çıktığını ifade eden Yazıcı, ''Türkiye genelinde Futbol Federasyonu da dahil 55 federasyonda yaklaşık 96 bin lisanslı sporcu bulunuyor. Buna karşın Satranç Federasyonu'ndaki sporcu sayısı ise 247

bin civarında. Yani Türkiye'nin tüm spor federasyonlarının toplamından bile daha büyük bir aileyiz. Böylesine büyük bir aile olmamıza rağmen neredeyse en kısıtlı ödenek de bize veriliyor'' dedi.

Sporcu var, antrenör yok

Satrançta antrenör sıkıntısının had safhada olduğunu belirten Yazıcı, bir çok branşta sporcu, satrançta ise antrenör yetiştirmenin zor olduğunu vurguladı. Yazıcı, ''Satrançta kısa zamanda önemli sporcular yetiştirilebilir. Ama antrenör için aynı şeyi söylemek güç. Antrenörlük

uzun zaman ve emek isteyen bir çalışma. Çünkü, bunun için fizik, matematik, pedagoji, spor ve kondisyon olmak üzere bir çok konuya hakim insanların yetişmesi gerekiyor'' diye konuştu.

Lisanslı sporcu sayısının çokluğuna karşın, bunları eğitecek antrenör bulmakta güçlük çektiklerini anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:

''Türkiye'de bine yakın dünya çapında adından söz ettirebilecek sporcumuz bulunmasına rağmen, birinci sınıf en fazla 10 antrenör çıkar. Antrenör sıkıntı nedeniyle kendilerini geliştiremiyorlar. Sorunun çözümüne katkıda bulunabilmek adına antrenör geliştirme seminerleri başta olmak üzere çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Fakat, bunlar yeterli değil. Bu sıkıntıyı aşabilmek için üniversitelerle işbirliği yapmamız gerekiyor. Ancak, bunun için de yeterli kaynağımız yok.''