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Dünya

Satrancın şampiyonu yine Hintli Anand

Eşitlik bozma maçını kazanan Anand, net 550 bin avroluk para ödülünü kazandı

31 Mayıs 2012 15:48

Rusya'nın başkenti Moskova’daki Devlet Tretyakov Galerisi’ndeki Dünya Satranç Şampiyonluğu mücadelesinde, Hintli dünya şampiyonu Viswanatah Anand unvanını korudu.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Devlet Tretyakov Galerisi’ndeki Dünya Satranç Şampiyonluğu mücadelesinde, eşitlik bozma maçını kazanan Hintli dünya şampiyonu Viswanatah Anand unvanını korudu. Anand, İsrailli büyük usta Boris Gelfand’a karşı dört oyun üzerinden, hızlı satranç kurallarına göre oynadığı maçı 2.5-1.5 kazanarak 550 bin avroluk ödülün sahibi oldu.

Klasik zaman kontrolünde oynanan 12 oyunluk maçın berabere bitmesi üzerine, oynanan eşitlik bozma maçını kaybeden Gelfand’ın payınaysa 450 bin avro düştü.

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