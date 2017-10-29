Satrancın en iyileri, ödüllerini aldı

MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu\'nca bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, turnuvaya Azerbaycan\'dan katılan ve A kategorisinde yarışan \'Büyükusta\' unvanlı Nijat Abasov, birinci oldu. Ödüllerin sahibini bulduğu, 9 kategoriden oluşan turnuva, bir hafta önce başlarken, turnuvaya 13 ülkeden 167 sporcu katıldı. Turnuvanın 9\'uncu turu sonunda, A kategorisinde; Nijat Abasov birinci, Vugar Rasulov ikinci ve Konstantin Tarlev ise üçüncü oldu. B kategorisinde ise birinci Abdullah Özbilici olurken, ikinciliği Erdinç Çelik, üçüncülüğü Sefa Var elde etti. Sporculardan Ekin Barış Özenir ve Nazmi Can Doğan da sergiledikleri başarılı performanslarıyla ilk \'Uluslararası Usta\' unvanını elde etmeye hak kazandı.

Turnuvanın galibi Abasov, \'\'Türkiye\'de birçok turnuvaya katıldım; ama Mersin\'de ilk kez katılıyorum ve Mersin\'i çok sevdim. Birinci oldum ve gerçekten çok mutluyum. Bu başarımı daha ileri seviyelere taşımak istiyorum. Onun için daha çok gayret göstereceğim. Bence insanlar da böyle büyük organizasyonlara daha çok katılım göstermeliler\'\' dedi. Konuşmaların ardından sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

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