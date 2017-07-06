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Dünya

Satrancın efsanevi ismi geri dönüyor

Paris'te düzenlenen "World Grand Chess Tour" kapsamındaki Saint Lpuis Rapid ve Blitz turnuvalarında yer alacak

06 Temmuz 2017 19:57

Satrancın efsanevi isimlerinden Garry Kasparov Twitter hesabından, 12 yıl aradan sonra turnuvalara geri döneceğini açıkladı. 22 yaşında Dünya Santranç Şampiyon'u olan Kasparov, turnuvalara yeniden döneceğini "Taşların nasıl hareket ettiğini hatırlayıp hatırlamadığımı görmeye hazır olun!" sözleriyle vurguladı.

Telegraph'ta yer alan habere göre, 22 yaşında dünya şampiyonu olan ve uzun bir süre bu unvanı kimseye kaptırmayan Kasparov, Paris'te düzenlenen "World Grand Chess Tour" kapsamındaki Saint Lpuis Rapid ve Blitz turnuvalarında yer alacak.

Aynı zamanda muhalif kimliğiyle de ön plana çıkan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert eleştirileriyle tanınan Kasparov, sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, "Taşların nasıl hareket ettiğini hatırlayıp hatırlamadığımı görmeye hazır olun! Tekrar emekliliğimi ilan edip etmeyeceğimi şimdilik ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kasparov, 1985'te henüz 22 yaşındayken eski Dünya Satranç Şampiyonu Anatoly Karpov'u mağlup ederek Dünya Satranç Şampiyonluğu unvanını kazanan en genç satranç oyuncusu olmuştu.

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