'Satranç yasaklanmalı' fetvası



Suudi Arabistan Başmüftüsü Şeyh Abdülaziz El Şeyh'in satrancın yasaklanmasını istediği bir video kaydı geçen ay Youtube'a yüklendi.

44 saniyelik video kaydında Suudi Başmüftü, Kuran'da yer alan ve kumar, sarhoşluk ve putperestliği yasaklayan bir ayeti hatırlatıyor.

Kendisine "Almajd TV Network" izleyicisi tarafından yollanan bir soruyu yanıtladığı belirtilen Şeyh Abdülaziz El Şeyh, "Satranç haram ve vakit kaybıdır. Oyunu oynayanlar arasında nifak tohumları eker" sözlerini kullanıyor.

Fetvayı savunanlar ve eleştirenler sosyal medyada atıştı

Başmüftünün fetvası Suudi Twitter kullanıcıları arasında yoğun tartışmaya yol açtı. Fetvayı eleştirenler, "satranç akla dayanan bir oyun olduğundan muhafazakâr din adamlarının tepkisini çekiyor" görüşünü dile getirdi. Başmüftüyü savunanlar ise daha önce birçok İslam aliminin de benzer uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

Irak'ın önde gelen Şii din adamlarından Ayetullah Ali El Sistani de daha önce satrancın yasaklanması gerektiğini açıklamıştı.