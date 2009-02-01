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Yaşam

Satranç şampiyonundan örnek davranış

Satrant turnuvasında birinci olan 10 yaşındaki Emre, kazandığı tam altını LÖSEV'e bağışladı.

01 Şubat 2009 02:00

Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Abdullah İlhan Anı Turnuvası 10 yaş kategorisinde birinci olan Emre Gürtekin yarışmada kazandığı tam altını LÖSEV’e bağışladı.

Ailesi, Emre’nin bu davranışı konusunda kendilerinin bir yönlendirmesinin olmadığını, bu örnek davranışı kendisinin düşündüğünü belirtti.

Henüz 8 yaşında olmasına karşın, 10 yaş kategorisinde birincilik kazanan Emre Gürtekin’in böylesi örnek bir davranışta bulunmasına, LÖSEV yetkilileri de çok sevindi.

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