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Dünya

Satranç şampiyonu tuvalette kopya çekerken yakalandı

Gürcitan Şampiyonu Gaioz Nagalize, 15 yıl boyunca satranç turnuvalarına katılmaktan men edilebilir

14 Nisan 2015 02:09

Ermenistan şampiyonu rakibiyle olan karşılaşmada sık sık tuvalete giden Gürcistan Satranç Şampiyonu Gaioz Nigalidze, tuvalette bulundurduğu akıllı telefonda karşılaşmayı analiz ettiğinin ortaya çıkması üzerine, Dubai'de gerçekleştirilen Uluslararası Satranç Turnuvası'ndan diskalifiye edildi.

Hürriyet 'ten Birce Bora'nın haberine göre, Nigalidze ile karşı karşıya gelen Ermenistan Şampiyonu Tigran Petrosian’ın rakibinin karşılaşma sırasında sık sık tuvalete gitmesinden şüphelendiği ve durumu yetkililere bildirdiği açıklandı.

 

Sifonun arkasına saklanmış bir akıllı telefon bulundu

 

Nigalidze’yi takip eden turnuva görevlilerinin Gürcü şampiyonunun girdiği tuvalet kabinini arayınca tuvalet kağıdına sarılıp, sifonun arkasına saklanmış bir akıllı telefon bulduğu belirtildi.

Nigalidze’nin telefona yüklediği bir satranç uygulamasını kullanarak Ermeni Şampiyon’la olan karşılaşmasını analiz ettiği ve hamlelerini belirlemeye çalıştığı açıklandı. Turnuva yetkilileri Nigalidze’nin diskalifiye edildiğini açıkladı. Nagalize’nin 15 yıl boyunca satranç turnuvalarına katılmaktan men edilmesinin gündemde olduğu da belirtildi. 

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