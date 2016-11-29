Şatoda yaşıyor, hız tutkunu; Fransa'da merkez sağın adayı Fillon kimdir, Türkiye hakkında ne düşünüyor?

Fransa’da ilkbaharda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağı temsil etmesi kesinleşen François Fillon, eski İngiltere Başbakanı Thatcher hayranı. 12’nci yüzyıldan kalma bir şatoda yaşayan Fillon, radikal İslam ve göç karşıtı fikirleriyle biliniyor, ayrıca Türkiye’nin AB üyeliğine de şiddetle karşı. Fillon, otomobil sporlarına yönelik tutkusuyla dikkat çeken ve zaman zaman yarışlara katılmaktan geri kalmayan bir isim.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in portre haberi şöyle:

Fransa'da birkaç hafta önceye kadar, kendi partisi Cumhuriyetçiler (LR) içindekiler de dahil, kimsenin şans tanımadığı François Fillon (62), parti içi ön seçimlerin ikinci turunda rakibi Alain Juppe karşısında yüzde 66.5 gibi ezici bir oy aldı. Fillon, Fransa’da nisan ve mayıs 2017’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın adayı olmayı başardı. Anketler Fillon’nun ikinci turda aşırı sağcı Marine Le Pen’e karşı yarışıp seçimleri kazanabileceğini ortaya koyuyor. Beş yıl başbakan, yedi yıl bakan ve 26 yıl parlamenter olarak görev yapan ve çok sayıda yerel görev üstlenen Fillon, etkileyici bir siyasi kariyere sahip olmasına karşın liderden çok ‘iyi bir ikinci adam olarak’ olarak nitelendirildi.

Zafer konuşmasında, “Sol başarısız oldu, aşırı sağ ise iflas anlamına gelir” ifadelerini kullanıp görevinin Fransa’yı değiştirmek olduğunu belirten Fillon, siyasette muhafazakâr ekonomi alanında ise liberal olarak nitelendiriliyor. Siyasi etiketlere fazla aldırış etmeyen Fillon kendisini ‘sadece pragmatik’ olarak tanımlıyor.

Türkiye'ye bakışı

Türkiye ile AB müzakerelerinin sürdürülmesini ‘ikiyüzlülük’ olarak gören Fillon’un Türkiye bakışı açık: "Türkiye’nin AB’ye girmesi ne mümkün ne de arzulanan bir durum. Türkiye, AB’ye hiç giremeyecek."

Ekonomide radikal yaklaşım

Fillon’un ekonomi alanındaki vaatleri arasında iş yasasını değiştirme, varlık vergisini kaldırma, şirketlere yönelik vergileri düşürme, emeklilik yaşını 62’den 65’e yükseltme, haftalık 35 saat çalışma uygulamasını uzatma, kamu personelini 500 bin kişi azaltma ve bütçede yüz milyar euro düzeyinde düşüş sağlama yer alıyor.

İslam'a sıkı kontrol

Fransa’da son dönemin en tartışmalı konuları arasında bulunan radikal İslam ile mücadele de Fillon’un net tavır sergileyerek oy topladığı alanlardan. 'İslamcı Totalitarizmi Yenmek’ adlı bir kitabı da bulunan Fillon, radikal İslami görüşte olanları Nazilerle kıyaslarken Fransa’da İslam’ın sıkı bir idari denetime tabi olmasından yana. Fransa’nın İslam bağlantılı bir sorunu olduğu da François Fillon’un sıkça yaptığı vurgular arasında yer alıyor.

Değerlere dönüş

Fransa’nın çok kültürlü bir ülke olduğu tezini reddeden Fillon, son konuşmalarından birinde, “Fransa’nın doğal olarak dışarıdan zenginleştirilmiş bir tarihi, dili ve kültürü var” dedi.

Favorisi Rusya

Fransa Cumhurbaşkanı olma ihtimali yüksek olan Fillon’nun dış politikadaki favorisi ise Rusya. Fillon bu ülkeyle çok sıkı siyasi ve ekonomik bir ortaklıktan yana. Her ne kadar Fransa, Suriye’de IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun aktif üyeleri arasında yer alsa da Fillon, bu konuda Moskova’nın yaklaşımına yakın duruyor.

Şatoda yaşıyor

Fransa’nın Sarthe bölgesinden siyasete atılan ve 1981 seçimlerinde en genç (27) üye olarak parlamentoya giren Fillon, sıkı bir Katolik olarak tanınıyor.

Derin şekilde laik olduğunu belirten bununla birlikte dini angajmanı olduğunu gizlemeyen Fillon, otuz yılı aşkın süredir Galli Penelope Clarke ile evli. Beş çocukları bulunan çift, Le Mans şehri yakınlarında, 12’nci yüzyıldan kalma bir şatoda yaşıyor.

Fillon, otomobil sporlarına yönelik tutkusuyla dikkat çeken ve zaman zaman yarışlara katılmaktan geri kalmayan bir isim. Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’a hayranlığından ötürü ‘Fransa’nın Thatcher’ı’ olarak da nitelendiriliyor.

Le Monde gazetesine verdiği röportajda, tesettür mayosunu tamamen yasaklayan bir kanun istediğini dile getiren Fillon, konunun yalnızca bölge belediye başkanlarının inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştı.