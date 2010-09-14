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Ekonomi

SATIŞA ÇIKARDIĞI TAŞINMAZLARA KENDİ TEKLİF VERDİ İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2010 20:24

-SATIŞA ÇIKARDIĞI TAŞINMAZLARA KENDİ TEKLİF VERDİ İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için alacağa mahsuben teklifte bulundu.  TMSF'den yapılan açıklamada, Fonun, Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 31 milyon 400 bin lira muhammen bedelle bugün yeniden satışa çıkardığı, ihalede tek katılımcı olarak TMSF'nin yer aldığı bildirildi. Açıklamada, alacağa mahsuben katılan TMSF'nin açık artırmada 23 milyon 550 bin lira teklifte bulunduğu, teklifin Fon Kurulu tarafından değerlendirileceği kaydedildi. Toprak Grubunun Kuşadası'nda bulunan taşınmazlarından oluşturulan Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün 30 milyon 500 bin lira muhammen bedelle 27 Mayıs 2009 tarihinde TMSF tarafından satışa çıkarıldığı hatırlatılan açıklamada, ihalede alacağa mahsuben TMSF adına 15 milyon 250 bin lira teklif verildiği, ihaleye başka katılan olmadığından söz konusu taşınmazın TMSF'ye ihale edildiği belirtildi. Toprak Grubunun Danıştay'a yaptığı itiraz ve Danıştay tarafından yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda söz konusu taşınmazların TMSF adına ihale edilmesine yönelik kararın yürütmesinin durdurulduğu ifade edilen açıklamada, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına konu keşif ve bilirkişi incelemesindeki değerlendirmelerini de göz önünde bulunduran TMSF'nin Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedelini 30 milyon 500 bin liradan 31 milyon 400 bin liraya yükselterek yeniden satışa çıkardığı anımsatıldı.

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