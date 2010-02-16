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Yaşam

Satış için gittiği evde doğurdu

Eskişehir'de temizlik ürünleri satan bir kadın, satış yapmak için gittiği bir evin tuvaletinde doğum yaptı.

16 Şubat 2010 02:00

T24- Eskişehir'de temizlik ürünleri satan bir kadın, satış yapmak için gittiği bir evin tuvaletinde doğum yaptı.





Eskişehir’de ev ev dolaşarak temizlik ürünleri satan hamile 23 yaşındaki D.S., satış yapmak için gittiği bir evin tuvaletinde erkek bebek dünyaya getirdi. 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan D.S. ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kısa bir süre önce eşinden ayrıldığı ileri sürülen, 2 ve 4 yaşında 2 çocuk annesi pazarlamacı D.S., satış yapmak için gittiği Nezire E.’nin evinde “Tuvaletinizi kullanabilir miyim?” diyerek girdiği tuvalette bir erkek bebek dünyaya getirdi. D.S., ev sahibi Nezire E.’den istediği makasla bebeğinin göbek bağını kesti. Nezire E., 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.   
 

Anne D.S. ile 3 kilo 200 gram ağırlığında, 51 santimetre boyunda dünyaya gelen bebeği ambulansla Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. 112 Acil Servis görevlilerinin durumu bildirmesinin ardından polisler de eve gelerek incelemelerde bulundu.

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