Satın almalı mı, beklemeli mi?

Nokia: N96 mı N97 mi?

Android G1 mi HTC Magic mi?

Sony Ericsson: C905 mi Idou mu?

HTC: Touch Pro mu Touch Pro 2 mi?

Samsung: Omnia mı Omnia HD mi?

LG: Renoir mi Arena mı?

Tüketici olarak kendinize şu soruları sorabilirsiniz: Yeni ama ilk çıktığı zaman genellikle çok pahalı olan bir cep telefonu mu satın almak zorundayım? Güncel bir model ile yetinemez miyim? Yahut modası geçmiş ama çok daha ucuz bir modele mi yönelmeliyim? İlle de Sony Ericsson'un dokunmatik cebi Idou mu olmalı yoksa C905 de işimi görür mü? Nokia N97 beklediğime değecek mi yoksa N96'yla da mutlu olabilir miyim?İlerleyen sayfalarda çıkması beklenen önemli cep telefonlarını selefleriyle veya güncel denk modellerle karşılaştıracağız. Sonuç olarak kafanızdaki soruları yanıtlamaya çalışacağız.Nokia seneler boyunca dokunmatik ekranı görmezden geldikten sonra N97'nin cep telefonu dünyasında devrim yaratmasını bekleniyor. Peki, yeni amiral gemisine cidden ihtiyacınız var mı?Daha N96'nın donanım yelpazesi üst seviyeye hitap etmeye yetiyor. 16 GB dâhili bellek ve microSD kartlar için slot, GPS, WLAN ve HSDPA'nın yanında 2,8 inç büyüklüğünde bir ekran geliyor. Dezavantajları hızlıca sıralayalım: Sunduğu birçok özellik sebebiyle N96'nın bataryası üç buçuk saat konuşmadan sonra pes ediyor. Ayrıca Nokia kasa konusunda fazla emek harcamamış; işçilik bu fiyat seviyesinde çok iyi olmalıydı.1.263,00 TL + KDVN97'nin test ettiğimiz ön seri modeli bile son derece hızlı tepki veriyordu. HTC Touch Pro'daki gibi yan tarafa kaydırılan tam teşekküllü klavye sayesinde çokça SMS yazanlar da mutlu olacak. Nokia, web hizmetlerini cihazla bütünleştirmeye de ağırlık veriyor. "Ovi" hizmetinin N97 kullanıcılarını internete girmeye teşvik etmesi bekleniyor. Nokia sadece kamera konusunda bir ilerleme kaydetmedi ve aynı N96'da olduğu gibi yine 5 Megapiksel kamera kullanıyor.890 dolar (yurtdışı)2009'un ilk yarısı.Beklemeli. N97 bu senenin en ilginç telefonlarından biri. Fakat Nokia piyasaya çıkış tarihini geciktirmemeli, zira rakipler uyumuyor. Cüzdanına dikkat edenler N97'ye hiçbir şekilde bulaşmamalı.Google'ın ilk cebi G1 uluslar arası çapta büyük bir dalga başlattı. Özellikle Google hizmetlerinin cihaza mükemmel bir şekilde entegre edilmesi cep telefonunu her yönden kullanışlı hale getiriyor.T-Mobile G1 testimizde gelişmiş veri özellikleri ve başarılı kullanıcı arabirimiyle puan topladı. Her şey dokunmatik ekran üzerinden sorunsuz bir şekilde kontrol edilebiliyor. Apple'ın AppStore'undan kopya çekilen Android Market fikri de G1'in asla sıkıcı hale gelmemesini sağlıyor. Eğlence kapılarını açacak her şey mevcut. HSDPA ve WLAN'ın yanında QWERTY klavye de unutulmamış. Sadece 3 Megapiksel kamera ikna edici değil.470 dolar (yurtdışı)G1 gerçek bir plastik bomba. Android'li ikinci HTC modelinin bu konuda iyileştirme göstermesi bekleniyor. HTC Magic selefine göre daha şık gözüküyor ve G1 ile neredeyse aynı donanımı sunuyor. Fakat şıklığın uğruna QWERTY klavyeden feragat edildi. Bu sebeple kullanıcı sadece dokunmatik ekran üzerinden giriş yapılabiliyor ve uzun e-postalar için sanal klavye çok küçük kalıyor. Kamerada da herhangi bir iyileştirme yapılmadı.Hiçbir bilgi yok.Nisan 2009 (yurtdışı)Satın almalı. Gerçi G1, Magic kadar şık değil fakat gerçek klavye sayesinde çok daha rahat kullanılıyor. Ne olur ne olmaz diyenler ise bu senenin sonuna kadar bekleyebilir çünkü G1 ve Magic Android kullanan son cep telefonları değil. Sony Ericsson, Samsung ve Motorola gibi üreticiler yoğun bir şekilde Android ürünler üzerinde çalışıyor.Sony Ericsson da tamamen dokunmatik ekran üzerine oynuyor ve Idou ile yeni bir cep telefonu serisinin ilk modelini tanıttı. Bu raddeden sonra "ihtiyar" C905 yarışa ayak uydurabilecek mi?Sony Ericsson C905'in 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamerası var. Kamera odaklı bir cep telefonu olarak tamamen ikna edici, donanım listesi neredeyse her şeyi sunuyor: HSDPA, WLAN ve GPS mevcut. Ayrıca C905'in bataryası dört buçuk saat boyunca kesintisiz görüşme yapmanıza imkân veriyor. Şu sıralar bu performansa ulaşabilen multimedya cep telefonu sayısı çok az. Her ne kadar iki cm kalınlığıyla pek ince sayılmasa da C905'in tasarımı son derece hoş.475 dolar (yurtdışı)Sony yeni cep telefonu serinsi Barselona'da gerçekleşen Mobile World Congress'te tanıttı. Idou 12,1 Megapiksel fotoğraflar çekebiliyor, 3,5 inçlik dokunmatik ekranı var ve Symbian işletim sistemini baz alıyor. Bunun dışında hiçbir detay belli değil. Sony Ericsson hayranları cihazın bu sene içerisinde kendini göstermesini umut ediyor. Tasarım ve donanım her halükarda umut verici.Hiçbir bilgi yok2009'un ikinci yarısıSatın almalı. Gerçi Idou kesinlikle sükse yaratacak bir cep telefonu ama çıkmasına çok zaman var. Bu sebeple C905 ile geçinmeniz daha mantıklı.Cep telefonunu daha çok iş için kullananlar Touch Pro ile doğru adresteler. Halefi daha fazlasını yapabiliyor mu? Beklemeye değer mi?Touch Pro aslında bir Touch Diamond ama daha fazlasını yapabiliyor. İlk olarak HTC bir bellek kartı slotu ekledi ve cihazın kaydırılabilir QWERTY klavyesi de var. Bu ikili, Touch Pro'yu özellikle kurumsal kullanım alanında ilginç hale getiriyor. Fakat batarya testinde bazı sorunlar ortaya çıktı: Üç saat telefon görüşmesi sonrasında Touch Pro yelkenleri suya indirdi; bir iş telefonu için çok az.979,00 USD + KDVTouch Pro 2'nin bataryası 1500 mAh değerinde güç sunuyor; HTC geçmişteki hatalarından ders almışa benziyor. Bataryanın uygulamada ne kadar iyi performans sunacağı ancak detaylı bir testte belli olur. Touch Pro 2 genel anlamda Touch Pro'dan daha iyi donatılmış. Özellikle 3,6 inç dokunmatik ekran selefini gölgede bırakıyor. Fakat kamera önceden de olduğu gibi 3,1 Megapiksel resim çekmeye devam ediyor.Hiçbir bilgi yok2009'un ikinci yarısıBeklemeli. Özellikle Touch Pro'da zayıf batarya sizi yarı yolda bırakacaktır. Eğer HTC bu problemi ortadan kaldırırsa diğer iş telefonlarının arasından rahatlıkla sıyrılabilir.Samsung firması Omnia ile 2008 yazından bu yana gerçekten her şeyi sunan bir cep telefonunu bünyesine kattı. Peki, aynı şey halefi için de geçerli mi?"Çok şeyin her zaman çok yardımı olmuyor" ifadesi Samsung i900 Omina'yı anlatıyor. Zira Windows Mobile tabanlı cihaz kalbinizden geçen her şeyi sunuyor: WLAN, HSDPA ve GPS'in yanında 5 Megapiksel kamera ve 3,2 inçlik dev bir dokunmatik ekran mevcut. Aynı zamanda telefonun işçiliği de çok iyi. Fakat kullanımda azımsanmayacak zayıflıklar var. Öncelikle cihazın dokunmatik ekranı çok yavaş tepki veriyor ki, bu da sayfa kaydırmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor. Bunun dışında menüler aşırı yüklü.1.041,52 TL + KDVSamsung yeni Omnia'da Windows Mobile kullanmıyor, bilakis seçimini Nokia veya Samsung innov8'den tanıdığımız Symbian'dan (S60) yana kullanıyor. Dokunmatik ekran iyice büyüyerek 3,7 inçe ulaşıyor. Kamera ise olay yaratacak niteliklere sahip: 8 Megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekmekle kalmıyor aynı zamanda HD video (1280 x 720 piksel) çekimi de yapabiliyor. HD video çekimi cep telefonu alanında bir ilk.950 dolar (yurtdışı)2009 ilkbaharıElbette beklemeli. i8910 Omnia selefinin hatalarını düzelteceğini iddia ediyor. Fakat fiyatı cidden tamahkârlık seviyesinde. Gerçi satışta 8 veya 16 GB dâhili bellek arasında seçim yapma şansı sunulacak, fakat bunun fiyata ne kadar etki edeceği belli değil.Koreli cep telefonu üreticisi LG yeni modellerinde tamamen dokunmatik ekran eğilimine kapılmış durumda. 2008 sonundan bu yana piyasada olan Renoir, yeni Arena'ya karşı ne kadar dayanabiliyor?Dokunmatik ekranlı cep telefonları arasında kullanım rahatlığı ve fonksiyon yelpazesi genişliğiyle ön plana çıkan telefonun özellikleri cidden yabana atılır gibi değil. 8 Megapiksel kamera, WLAN ve HSDPA gibi özellikler Renoir'i tam bir multimedya makinesine dönüştürüyor. Renoir'in menüsünde rahatlıkla gezebiliyorsunuz ve cihaz kullanıcı girişlerine çok çabuk tepki veriyor. Ayrıca şunu da hatırlatmak gerekir ki, ses kalitesi hem görüşmeler sırasında hem de müzik dinlerken tatmin etmeyi başarıyor. Renoir sadece web tarayıcı ve pil süresi konusunda pek iç açıcı değil.380 dolar (yurtdışı)LG, KM900'de ilk kez S-Class adında yeni bir kullanıcı arabirimi kullanıyor. Arabirim içerikleri üç boyutlu olarak gösterebiliyor ve çoklu dokunmatik kullanım imkânı sunuyor. 5 Megapiksel kameranın yanında WLAN, HSDPA ve 8 GB dâhili bellek var. Bu belleği SDHC kartlar ile 40 GB'a kadar genişletmeniz de mümkün.610 dolarMart 2009Satın almalı. LG KC910 Renoir'in donanım konusunda KM900 Arena'dan geri kalır bir yanı yok hatta daha iyi bir kamera bile sunuyor. Sadece bellek ve kullanıcı arabirimi konusunda Arena önde gidiyor. Fakat yaklaşık 200 dolar fark ile Arena çok daha pahalı.(Kaynak: CHIP Online)