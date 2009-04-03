Satın almalı mı, beklemeli mi?

N96 mı N97 mi? Omnia mı Omnia HD mi? CHIP Online eski modeller ve varislerini kapıştırdı...
Megapiksel devi Idou, Samsung OmniaHD ve Nokia E75: Senenin en
popüler cep telefonlarının
odak noktası dokunmatik ekran ve mobil internet çözümleri oluyor.
Tüketici
olarak kendinize şu soruları sorabilirsiniz: Yeni ama ilk çıktığı zaman
genellikle çok pahalı olan bir cep telefonu mu satın almak zorundayım?
Güncel bir model ile yetinemez miyim? Yahut modası geçmiş ama çok daha
ucuz bir modele mi yönelmeliyim? İlle de Sony Ericsson'un dokunmatik
cebi Idou mu olmalı yoksa C905 de işimi görür mü? Nokia N97 beklediğime
değecek mi yoksa N96'yla da mutlu olabilir miyim?
İlerleyen
sayfalarda çıkması beklenen önemli cep telefonlarını selefleriyle veya
güncel denk modellerle karşılaştıracağız. Sonuç olarak kafanızdaki
soruları yanıtlamaya çalışacağız.Nokia: N96 mı N97 mi?
Nokia seneler boyunca dokunmatik ekranı görmezden geldikten sonra N97'nin cep telefonu dünyasında devrim yaratmasını bekleniyor. Peki, yeni amiral gemisine cidden ihtiyacınız var mı?Nokia N96
Daha
N96'nın donanım yelpazesi üst seviyeye hitap etmeye yetiyor. 16 GB
dâhili bellek ve microSD kartlar için slot, GPS, WLAN ve HSDPA'nın
yanında 2,8 inç büyüklüğünde bir ekran geliyor. Dezavantajları hızlıca
sıralayalım: Sunduğu birçok özellik sebebiyle N96'nın bataryası üç
buçuk saat konuşmadan sonra pes ediyor. Ayrıca Nokia kasa konusunda
fazla emek harcamamış; işçilik bu fiyat seviyesinde çok iyi olmalıydı.Fiyat:
1.263,00 TL + KDVNokia N97
N97'nin test ettiğimiz
ön seri modeli bile son derece hızlı tepki veriyordu. HTC Touch
Pro'daki gibi yan tarafa kaydırılan tam teşekküllü klavye sayesinde
çokça SMS yazanlar da mutlu olacak. Nokia, web hizmetlerini cihazla
bütünleştirmeye de ağırlık veriyor. "Ovi" hizmetinin N97
kullanıcılarını internete girmeye teşvik etmesi bekleniyor. Nokia
sadece kamera konusunda bir ilerleme kaydetmedi ve aynı N96'da olduğu
gibi yine 5 Megapiksel kamera kullanıyor.Üretici fiyat:
890 dolar (yurtdışı)Pazar başlangıcı:
2009'un ilk yarısı.Satın almalı mı, beklemeli mi?
Beklemeli.
N97 bu senenin en ilginç telefonlarından biri. Fakat Nokia piyasaya
çıkış tarihini geciktirmemeli, zira rakipler uyumuyor. Cüzdanına dikkat
edenler N97'ye hiçbir şekilde bulaşmamalı.Android G1 mi HTC Magic mi?
Google'ın ilk cebi G1 uluslar arası çapta büyük bir dalga
başlattı. Özellikle Google hizmetlerinin cihaza mükemmel bir şekilde
entegre edilmesi cep telefonunu her yönden kullanışlı hale getiriyor.T-Mobile G1
T-Mobile G1 testimizde
gelişmiş veri özellikleri ve başarılı kullanıcı arabirimiyle puan
topladı. Her şey dokunmatik ekran üzerinden sorunsuz bir şekilde
kontrol edilebiliyor. Apple'ın AppStore'undan kopya çekilen Android
Market fikri de G1'in asla sıkıcı hale gelmemesini sağlıyor. Eğlence
kapılarını açacak her şey mevcut. HSDPA ve WLAN'ın yanında QWERTY
klavye de unutulmamış. Sadece 3 Megapiksel kamera ikna edici değil.Güncel fiyat:
470 dolar (yurtdışı)HTC Magic
G1
gerçek bir plastik bomba. Android'li ikinci HTC modelinin bu konuda
iyileştirme göstermesi bekleniyor. HTC Magic selefine göre daha şık
gözüküyor ve G1 ile neredeyse aynı donanımı sunuyor. Fakat şıklığın
uğruna QWERTY klavyeden feragat edildi. Bu sebeple kullanıcı sadece
dokunmatik ekran üzerinden giriş yapılabiliyor ve uzun e-postalar için
sanal klavye çok küçük kalıyor. Kamerada da herhangi bir iyileştirme
yapılmadı.Üretici fiyatı:
Hiçbir bilgi yok.Pazar başlangıcı:
Nisan 2009 (yurtdışı)Satın almalı mı, beklemeli mi?
Satın
almalı. Gerçi G1, Magic kadar şık değil fakat gerçek klavye sayesinde
çok daha rahat kullanılıyor. Ne olur ne olmaz diyenler ise bu senenin
sonuna kadar bekleyebilir çünkü G1 ve Magic Android kullanan son cep
telefonları değil. Sony Ericsson, Samsung ve Motorola gibi üreticiler
yoğun bir şekilde Android ürünler üzerinde çalışıyor.Sony Ericsson: C905 mi Idou mu?
Sony Ericsson da tamamen dokunmatik ekran üzerine oynuyor
ve Idou ile yeni bir cep telefonu serisinin ilk modelini tanıttı. Bu
raddeden sonra "ihtiyar" C905 yarışa ayak uydurabilecek mi?Sony Ericsson C905
Sony
Ericsson C905'in 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamerası var. Kamera
odaklı bir cep telefonu olarak tamamen ikna edici, donanım listesi
neredeyse her şeyi sunuyor: HSDPA, WLAN ve GPS mevcut. Ayrıca C905'in
bataryası dört buçuk saat boyunca kesintisiz görüşme yapmanıza imkân
veriyor. Şu sıralar bu performansa ulaşabilen multimedya cep telefonu
sayısı çok az. Her ne kadar iki cm kalınlığıyla pek ince sayılmasa da
C905'in tasarımı son derece hoş.Güncel fiyat:
475 dolar (yurtdışı)Sony Ericsson Idou
Sony
yeni cep telefonu serinsi Barselona'da gerçekleşen Mobile World
Congress'te tanıttı. Idou 12,1 Megapiksel fotoğraflar çekebiliyor, 3,5
inçlik dokunmatik ekranı var ve Symbian işletim sistemini baz alıyor.
Bunun dışında hiçbir detay belli değil. Sony Ericsson hayranları
cihazın bu sene içerisinde kendini göstermesini umut ediyor. Tasarım ve
donanım her halükarda umut verici.Üretici fiyatı:
Hiçbir bilgi yokPazar başlangıcı:
2009'un ikinci yarısıSatın almalı mı, beklemeli mi?
Satın
almalı. Gerçi Idou kesinlikle sükse yaratacak bir cep telefonu ama
çıkmasına çok zaman var. Bu sebeple C905 ile geçinmeniz daha mantıklı.HTC: Touch Pro mu Touch Pro 2 mi?
Cep
telefonunu daha çok iş için kullananlar Touch Pro ile doğru adresteler.
Halefi daha fazlasını yapabiliyor mu? Beklemeye değer mi? HTC Touch Pro
Touch
Pro aslında bir Touch Diamond ama daha fazlasını yapabiliyor. İlk
olarak HTC bir bellek kartı slotu ekledi ve cihazın kaydırılabilir
QWERTY klavyesi de var. Bu ikili, Touch Pro'yu özellikle kurumsal
kullanım alanında ilginç hale getiriyor. Fakat batarya testinde bazı
sorunlar ortaya çıktı: Üç saat telefon görüşmesi sonrasında Touch Pro
yelkenleri suya indirdi; bir iş telefonu için çok az.Güncel fiyat:
979,00 USD + KDVHTC Touch Pro 2
Touch
Pro 2'nin bataryası 1500 mAh değerinde güç sunuyor; HTC geçmişteki
hatalarından ders almışa benziyor. Bataryanın uygulamada ne kadar iyi performans
sunacağı ancak detaylı bir testte belli olur. Touch Pro 2 genel anlamda
Touch Pro'dan daha iyi donatılmış. Özellikle 3,6 inç dokunmatik ekran
selefini gölgede bırakıyor. Fakat kamera önceden de olduğu gibi 3,1
Megapiksel resim çekmeye devam ediyor.Üretici fiyatı:
Hiçbir bilgi yokPazar başlangıcı:
2009'un ikinci yarısıSatın almalı mı, beklemeli mi?
Beklemeli.
Özellikle Touch Pro'da zayıf batarya sizi yarı yolda bırakacaktır. Eğer
HTC bu problemi ortadan kaldırırsa diğer iş telefonlarının arasından
rahatlıkla sıyrılabilir.Samsung: Omnia mı Omnia HD mi?
Samsung
firması Omnia ile 2008 yazından bu yana gerçekten her şeyi sunan bir
cep telefonunu bünyesine kattı. Peki, aynı şey halefi için de geçerli
mi?Samsung i900 Omnia
"Çok
şeyin her zaman çok yardımı olmuyor" ifadesi Samsung i900 Omina'yı
anlatıyor. Zira Windows Mobile tabanlı cihaz kalbinizden geçen her şeyi
sunuyor: WLAN, HSDPA ve GPS'in yanında 5 Megapiksel kamera ve 3,2
inçlik dev bir dokunmatik ekran mevcut. Aynı zamanda telefonun işçiliği
de çok iyi. Fakat kullanımda azımsanmayacak zayıflıklar var. Öncelikle
cihazın dokunmatik ekranı çok yavaş tepki veriyor ki, bu da sayfa
kaydırmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor. Bunun dışında menüler
aşırı yüklü.
Güncel fiyat:
1.041,52 TL + KDV Samsung i8910 Omnia
Samsung
yeni Omnia'da Windows Mobile kullanmıyor, bilakis seçimini Nokia veya
Samsung innov8'den tanıdığımız Symbian'dan (S60) yana kullanıyor.
Dokunmatik ekran iyice büyüyerek 3,7 inçe ulaşıyor. Kamera ise olay
yaratacak niteliklere sahip: 8 Megapiksel çözünürlükte fotoğraf
çekmekle kalmıyor aynı zamanda HD video (1280 x 720 piksel) çekimi de
yapabiliyor. HD video çekimi cep telefonu alanında bir ilk.Üretici fiyatı:
950 dolar (yurtdışı)Pazar başlangıcı:
2009 ilkbaharıSatın almalı mı, beklemeli mi?
Elbette
beklemeli. i8910 Omnia selefinin hatalarını düzelteceğini iddia ediyor.
Fakat fiyatı cidden tamahkârlık seviyesinde. Gerçi satışta 8 veya 16 GB
dâhili bellek arasında seçim yapma şansı sunulacak, fakat bunun fiyata
ne kadar etki edeceği belli değil.LG: Renoir mi Arena mı?
Koreli cep telefonu üreticisi LG yeni
modellerinde tamamen dokunmatik ekran eğilimine kapılmış durumda. 2008
sonundan bu yana piyasada olan Renoir, yeni Arena'ya karşı ne kadar
dayanabiliyor?LG KC910 Renoir
Dokunmatik
ekranlı cep telefonları arasında kullanım rahatlığı ve fonksiyon
yelpazesi genişliğiyle ön plana çıkan telefonun özellikleri cidden
yabana atılır gibi değil. 8 Megapiksel kamera, WLAN ve HSDPA gibi
özellikler Renoir'i tam bir multimedya makinesine dönüştürüyor.
Renoir'in menüsünde rahatlıkla gezebiliyorsunuz ve cihaz kullanıcı
girişlerine çok çabuk tepki veriyor. Ayrıca şunu da hatırlatmak gerekir
ki, ses kalitesi hem görüşmeler sırasında hem de müzik dinlerken tatmin
etmeyi başarıyor. Renoir sadece web tarayıcı ve pil süresi konusunda
pek iç açıcı değil.Güncel fiyat:
380 dolar (yurtdışı)LG KM900 Arena
LG,
KM900'de ilk kez S-Class adında yeni bir kullanıcı arabirimi
kullanıyor. Arabirim içerikleri üç boyutlu olarak gösterebiliyor ve
çoklu dokunmatik kullanım imkânı sunuyor. 5 Megapiksel kameranın
yanında WLAN, HSDPA ve 8 GB dâhili bellek var. Bu belleği SDHC kartlar
ile 40 GB'a kadar genişletmeniz de mümkün.Üretici fiyatı:
610 dolarPazar başlangıcı:
Mart 2009Satın almalı mı, beklemeli mi?
Satın
almalı. LG KC910 Renoir'in donanım konusunda KM900 Arena'dan geri kalır
bir yanı yok hatta daha iyi bir kamera bile sunuyor. Sadece bellek ve
kullanıcı arabirimi konusunda Arena önde gidiyor. Fakat yaklaşık 200
dolar fark ile Arena çok daha pahalı.
(Kaynak: CHIP Online)