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Sağlık

Satın aldığınız oyuncak, çocuğunuzu zehirleyebilir

Çocuğunuza hediye ettiğiniz oyuncağın, onu zehirleyebileceğini biliyor musunuz?

17 Mayıs 2009 03:00

Çocuğunuza hediye ettiğiniz oyuncağın, onu zehirleyebileceğini biliyor musunuz? Üstelik zararlı olanlar sadece merdiven altı ya da Çin menşeli ürünler değil. Avrupa ülkelerinin geri çevirdiği diş kaşıyıcısından renkli maskotlara kadar birçok oyuncak tehlike saçıyor.

Özellikle denetim dışı plastik ürünlerde kullanılan 'fitalat' isimli bir madde, tükürük ve ter yolu ile bulaştığında çocukların beyin sistemine zarar veriyor, hormonal dengeyi altüst ediyor. Oyuncağın üzerindeki boyanın direncini artıran kurşun da sinir sistemini bozuyor, zekâ geriliğine sebep oluyor. Bu sebeple Avrupa Birliği standardı (CE) ibaresini taşımayan oyuncakların kesinlikle satın alınmaması gerekiyor.

Türkiye'de bu belgeyi, uluslararası test, denetim ve gözetim kuruluşu Societe Generela de Surveillance (SGS) veriyor. SGS Laboratuvar Müdürü Nadin Hacerestunç, piyasadaki birçok oyuncakta kanserojen, zehirli madde üretebilen maddeler ile ağır metaller kullanıldığını söylüyor.

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