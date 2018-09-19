Satın aldığı ikinci el dolabın içinden 3 külçe altın çıktı!

Almanya'nın Bremen kentinde kullanılmış mutfak dolabı alan adam, içinde 3 adet altın külçe buldu.

Mitteldeutsche Zeitung'dan verilen habere göre Bremen'de yaşayan bir adam, aldığı mutfak dolabının içinde toplam 2,5 kilo ağırlığında 3 adet altın külçe buldu. Bir zarfın içerisinde dolabın bir bölmesinin arka duvarına yapıştırılmış olarak bulunan altınları kayıp eşya bürosuna götürdü. Yaklaşık değerinin 83 bin Euro olduğu söylenen altınlara karşı adama 2500 Euro ödül verildi.

Ağustos ayında kayıp bürosuna götürülen altınların sahibinin polis yardımıyla bulunduğu, sahibinin ise emekli biri olduğu açıklandı. Açıklamaya göre emekli adamın Mart ayında öldüğü ve ölümünden sonra tüm yaşamını geçirdiği evindeki eşyalarında satışa çıkarıldığı belirtildi.