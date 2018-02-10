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Satın aldığı çalıntı tel makaraları toprağa gömmüş

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da elektrik şantiyesinden çalınan 11 alüminyum iletken tel makarası, çalıntı malı satın alan hurdacının evinin bahçesinde gömülü olarak bulundu

10 Şubat 2018 21:04

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da elektrik şantiyesinden çalınan 11 alüminyum iletken tel makarası, çalıntı malı satın alan hurdacının evinin bahçesinde gömülü olarak bulundu.
Hırsızlık olayı, geçen 13 Ocak günü Aralık ilçesi D-80 karayolu üzerinde bulunan elektirik şantiyesinde meydana geldi. Şantiyeden 11 iletken tel makaralarının çalındığını fark eden firma sahibi, Aralık İlçe Emniyet Amirliği\'ne başvurarak şikayetçi oldu. Polis, olayı aydınlatmak için başlattığı çalışmada tellerin H.S. tarafından çalınarak, Iğdır\'da bir hurdacıya satıldığını tespit edildi. Telleri satın alan hurdacı Y.A. ve çalışanları N.Ç ve O.A  gözaltına aldı. Y.A. suçunu itiraf ederek çalınan telleri evinin bahçesine gömdüğünü belirterek yerini gösterdi. Kepçe ile kazılan evin bahçesinden çalınan 11 alüminyum iletken tel makarası çıkarıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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