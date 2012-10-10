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Yaşam

Sivas'ta arsa tartışması yol kapattırdı

Süleyman Taştan, 'Benim arsamı başkasına verdiler. Cadde üzerindeki bu arsayı da bana sattılar' iddiasında bulundu

10 Ekim 2012 23:26

Sivas'ta Süleyman Taştan (59), 2005 yılında Sivas Belediyesi'nden satın almış olduğu arsayı caddedeki yola denk geldiğini söyleyerek güvenlik şeridiyle kapattı. Trafikte sorun çıkması sebebiyle zabıta ekipleri tarafından olaya el konulunca, Taştan polise giderek şikayette bulundu.

radikal.com.tr'nin haberine göre; Sivas Belediyesi 2005 yılında Altuntabak Mahallesi, Çiçekli Caddesi üzerinde bulunan Süleyman Taştan’a ait arsayı kamulaştırdı. Ardından Süleyman Taştan’a belediye encümeninin kararı ile aynı mahallede bulunan 4 Eylül Caddesi üzerindeki 15.79 metrekarelik alan 1.894 TL 80 kuruş karşılığında satıldı. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak satın aldığı arsanın yer tespitini isteyen Süleyman Taştan, bu alanın 4 Eylül Caddesi üzerindeki yola denk geldiğini öğrendi. Taştan, 2 kez mahkemeye başvurduğunu ve davayı kazandığını belirtti. 
 
Taştan, Sivas Belediyesi’nin mahkeme kararını uygulamadığını öne sürerken cadde üzerindeki kendisine ait olduğunu savunduğu alanı bugün tuğlalar ve güvenlik şeridi çekerek kapattı. Zabıta ekipleri, caddenin büyük bir bölümünü trafiğe kapatan güvenlik şeridini kaldırmak istedi. Yaklaşık 3 saat boyunca Süleyman Taştan’ı ikna etmek için uğraşan zabıta memurlarının çabaları sonuç vermedi. Zabıta ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Taştan, "haneye tecavüz" iddiasıyla zabıta ekiplerinden şikayetçi oldu.
 
 

Tapusunu gösterdi

 
 
Söz konusu arsanın kendisine ait olduğuna dair tapu ve satış evraklarını gösteren Süleyman Taştan, "Benim arsamı başkasına verdiler. Cadde üzerindeki bu arsayı da bana sattılar. Tapu-Kadastro’ya müracaat ettim, bana "Arsan burası" dediler. Hakkımı aramaya devam edeceğim. İçişleri Bakanlığı’nı ve Valiliği göreve davet ediyorum. Ben kendi arsamı çevirdim. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu. 
 

 

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