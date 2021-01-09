Satın aldığı aracın önü 2012, arkası 2010 model çıktı; otomobilde sadece ön kapılar orijinal!

İstanbul’da araç satın alan Buğra Yıldız isimli kişi aracın ön kısmının 2012 model bir araca, arka kısmının ise 2010 model bir araca ait olduğu öğrendi.



İstanbul’da yaşayan Buğra Yıldız, bir internet sitesi üzerinden bulduğu aracı almadan önce kurumsal bir ekspertiz firmasına götürerek kontrol ettirdi. Burada yapılan kontrollerde araçta 1 parça değişen ve 7 parça boya olduğu söylendi. Yıldız, ekspertize güvenerek aracı satın aldı.



Aracı aldıktan kısa bir süre sonra yakıt almaya giden talihsiz adam burada aracının benzinli olmasına rağmen pompacının dizel pompayı taktığını gördü. Pompacıyı aracın benzinliği olduğu konusunda uyaran Yıldız, "aracın yakıt deposu dizel" yanıtını aldı.



Yıldız, hemen aracı İzmit’te bulunan ünlü bir ekspertiz firmasına götürdü. Burada yapılan incelemelerde aracın sadece iki kapısını orijinal olduğu ve başka bir araçla kesilerek birleştirildiğini öğrendi.

"Araçta orijinal olan tek şey sağ ve sol ön kapı"

Hukuk mücadelesi başlattığını söyleyen Yıldız, "Araçta orijinal olan tek şey sağ ve sol ön kapı bunlardan da birinin camı orijinal sadece camına kadar değiştirmişler aracı biz çok mağduruz. Bize yapılan dolandırıcılık işi yargıya taşıdık elimizden ne gelirse kendimizi savunacağız" diye konuştu.