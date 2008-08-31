Satılık okul ismi!

Adana’da, bulunduğu mahalle, cadde ya da sokak adlarıyla anılan okulların isimlerinin isteyen kişi ya da kuruluşlara satılarak, elde edilecek gelirin eğitim ihtiyaçlarını karşılamada kullanılması için çalışma başlatıldı.



Adana İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgaffur Büyükfırat, Adana’da bulunduğu mahalle, cadde ya da sokak adlarıyla anılan okulların isim haklarını satışa çıkarmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Okullara kendisi ya da yakınlarının adlarını vermek isteyen hayırseverlerin yanı sıra firma, sivil toplum kuruluşu ya da meslek örgütlerinin de isim hakkı için İl Özel İdare Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabileceklerini belirten Büyükfırat, "Her okulun isim hakkı bedeli okulun öğrenci kapasitesi, derslik sayısı ve bulunduğu semte göre değişiyor. İsim haklarının satış bedellerini belirlerken, ihale bedellerini dikkate alıyoruz" dedi.



İsim hakkı satın alma talebinde bulunan kişi ya da kuruluşların başvurularının, yapılacak araştırma ve komisyon değerlendirmesiyle dikkate alınabileceğini vurgulayan Büyükfırat, her isteyene de isim hakkı verme gibi bir durumun söz konusu olamayacağını kaydetti.



Bu arada, yapılan tespitlere göre, devlet büyüğü, hayırsever, şehit ya da Türk büyükleri gibi isimleri taşımayan, bulundukları mahallenin, caddenin ya da sokağın adıyla anılan okulların isim hakkı bedellerinin tespiti için çalışma sürüyor.

Buna göre, Turgut Özal Bulvarı’ndaki Kurttepe Anadolu Lisesi 1.700 milyon YTL ile bedeli en yüksek okullar arasında yer alıyor.

Gülbahçesi İlköğretim Okulu 1.177 milyon YTL, Gülbahçesi Anaokulu 413 bin YTL, Seyhan Anadolu Lisesi 1.362 milyon YTL, Sofulu Lisesi’nin ise 1.400 milyon YTL ile isim hakkını almak mümkün olacak. (AA)

