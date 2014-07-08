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Dünya

Satılık köy eBay’de alıcısını bekliyor

İtalya’da bir köy, 245 bin Euro’ya internet üzeriden satışa çıkarıldı

08 Temmuz 2014 13:28

Ekonomik kriz yüzünden kamu mülklerini, makam araçlarını açık artırmaya çıkaran İtalya’da bu defa bir köy internette satışa sunuldu.

Övgü Pınar’ın BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, müzayede sitesi eBay.com’da başlatılan açık artırmada İtalyan Calsazio köyündeki 14 ev için toplam 245 bin Euro isteniyor.

Ülkenin kuzeyindeki “Gran Paradiso” (Büyük Cennet) milli parkının eteklerinde bulunan Calsazio köyünün karakteristik taş evleri sahipleri tarafından topluca satışa sunuldu.

Halen 20 kişinin yaşadığı köydeki evlerin müstakbel sahibinin evleri restore ederek otel ve restorana dönüştürmesi ve turizme açması isteniyor. Köylüler, yatırımsızlık yüzünden harap haldeki evlerin ve köyün bu sayede kurtulmasını umuyor.

Calsazio köyü Gran Paradiso milli parkının eteklerinde ve aynı zamanda da Torino kentine 50 km mesafede. Köylüler, köyün bu özelliklerini öne çıkararak müşteri çekmeye çalışıyor. Köyün satış ve yenileme işlemleri, İtalya Ulusal Dağ Komünleri Birliği’nin (UNCEM) denetiminde yapılacak.

UNCEM yetkilileri, Calsazio köyünün milli parka yakınlığı sebebiyle satış ve yenileme işleminin özel önem taşıdığını, yerel geleneklere uygun olmayan restorasyon çalışmalarına izin vermeyeceklerini açıkladı.

eBay.com'da yer alan ilan:

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