Satılık konut ilan metrekare fiyatı eylülde yüzde 42.3 arttı

Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) ortak şekilde hazırladığı "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" yayınladı. Rapora göre ülke genelinde yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızındaki yükseliş eylül ayında da devam etti. Ağustosta yüzde 38,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı eylülde yüzde 42,3 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.259 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı eylülde 4.637 TL'ye ulaştı.

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller arasında Muğla yüzde 66'yla ilk sırada yer alırken, Muğla'yı Aydın yüzde 65,5, Şanlıurfa yüzde 54,6'yla takip etti.

Metrekare fiyatına göre en hızlı artan diğer konutlar ise sırasıyla Mersin yüzde 52,9 ve Balıkesir yüzde 51,6 olarak kaydedil.

En düşük artış hızının görüldüğü illerin başında ise Malatya yüzde 32,4'le ilk sırada yer alırken, Malatya'yı, Manisa yüzde 31,6, Kayseri yüzde 31,4, Van yüzde 31,2 ve Kocaeli yüzde 30'la takip etti.

İstanbul ve İzmir’de satılık ilan sayısı artarken, Ankara’da düşük kaldı

Eylül verilerine göre üç büyük ildeki satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 6’dan yüzde 6,8’e, Ankara’da yüzde 5,9’dan yüzde 6,1’e, İzmir’de ise yüzde 4,9’dan yüzde 5,9’a yükseldi.

Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 1,4 artışa 219 bine, İzmir'de yüzde 1,8 artışla 66 bine yükseldi. Ankara'da ise yüzde 1,1 76 bine geriledi. Satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 14,8 artışla, 14 bin 810'a Ankara'da yüzde 2.8 artışla 4 bin 635'e, İzmir'de ise yüzde 22.1 artışla 3 bin 223'e çıktı.

Okulların yüz yüze açıldığı eylül ayında konutlar daha hızlı satıldı

Konutların ne kadar kolay ya da zor satıldığının bir diğer ölçütü olan kapatılan ilan yaşı, pandemi dönemi etkilerinden iyice sıyrılarak üç büyük ilde de kısalmaya devam etti. Önceki aya kıyasla kapatılan ilan yaşı İstanbul’da 5,7, Ankara’da 2,3, İzmir’de ise 3,5 gün kısalarak İstanbul’da 70,1, Ankara’da 55,9 ve İzmir’de 79 gün oldu.

Lüks konut fiyatlarında artış devam ediyor

Lüks konut fiyatlarında geçtiğimiz aylarda görülen yükseliş eylülde de devam ederek lüks konut fiyat endeksi TÜFE’yi (tüketici fiyat endeksi) 35 puan aştı. Bir önceki aya göre lüks konut ilan fiyatları yüzde 6,5, TÜFE ise yüzde 1,3 yükseldi. Geçtiğimiz yılın eylül ayına göre hem lüks hem de ucuz konut fiyatlarındaki artış hızı yükselerek eylülde cari satış fiyatlarındaki yıllık artış oranı lüks konutlarda yüzde 51,4, ucuz konutlarda ise yüzde 32,2 oldu. Böylece, ortalama satılık m2 cari fiyatı lüks konutlarda 14.365 TL olurken, ucuz konutlarda 2.411 TL olarak görüldü.

Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı eylülde de artmaya devam ederek lüks konutlarda yüzde 4’e, ucuz konutlarda ise yüzde 6’ya yükseldi. Kapatılan ilan yaşı ise lüks konutlarda 70,4 günden 72,4 güne, ucuz konutlarda ise 63,7 günden 64,1 güne yükseldi.

Kiralık ilan sayısı azalırken, kiralık konutlara olan talep arttı

Kiralık konut piyasasındaki canlılığın göstergesi olan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı yüzde 27,4’ten eylül ayında yüzde 29,7’ye ulaştı. Veriler kiralık konut ilan sayısının azaldığını, kiralanan konut sayısının ise arttığını gösterdi. Önceki aya göre, kiralık ilan sayısı (kiralık konut arzı) yüzde 3,9'la 188 bin azalırken, kiralanan konut sayısının (kiralık konut talebi) ise yüzde 4,2 artışla 56 bin arttığı gözlemlendi.

Üç büyük il incelendiğinde kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı Ankara’da ve İzmir’de yükselirken, İstanbul’da düştüğü görüldü. Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı eylülde İstanbul'da yüzde 27,9’dan yüzde 27,6’ya düşerken, Ankara’da yüzde 28,3’ten yüzde 30,2’ye, İzmir'de ise yüzde 25,8’den 28,3’e yükseldi.

İstanbul’da en pahalı kiralar Sarıyer’de, en düşük kiralar ise Sultanbeyli’de görüldü

Bu yılın Nisan ayından itibaren İstanbul’un genelinde gözlemlenen yüksek kira artışının ilçeler düzeyinde çok farklı bir seyir izlediği görüldü. En yüksek kira artış oranı görülen ilçe yüzde 92,6'yla Beykoz olurken, sırasıyla, Sarıyer (yüzde 89), Tuzla (86,8), Maltepe (yüzde 84,5) ve Ataşehir (yüzde 80,9) en yüksek kira artışları ölçülen ilçeler oldu.

En düşük kira artış oranı yüzde 27,6'yla Bayrampaşa'da hesaplanırken, sırasıyla, Eyüpsultan (yüzde 33,3), Esenler (yüzde 33,7), Güngören (yüzde 38,9) ve Fatih (yüzde 42,9) en düşük kira artışlarının görüldüğü ilçeler oldu.

Eylül 2021 itibarıyla ortalama metrekare fiyatının en yüksek olduğu üç ilçe sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş ve Beyoğlu olurken, en düşük metrekare fiyat ise Sultanbeyli, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde gözlemlendi.