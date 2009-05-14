Satılık cami derneğin oldu

İhaleye başka katılım olmayınca Antalya'daki bir camiyi, 2 milyon 684 bin 500 TL bedelle Göynük Camileri ve Kuran Kursu Yaptırma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği aldı.



Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde bulunan ve yapımı bu yıl tamamlanan 2 bin kişi kapasiteli Göynük Merkez Eyüp Sultan Camii'nin ihalesi, Kemer Hükümet Konağı'nda yapıldı. İhaleye başka katılım olmayınca camiyi, 2 milyon 684 bin 500 TL bedelle Göynük Camileri ve Kuran Kursu Yaptırma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği aldı. Derneğin ikinci başkanı emekli imam Rüştü Ertan, ``Allah'a şükür başka alıcı çıkmadı'' dedi. Ertan, bu paranın tamamını ödemeyeceklerini, arsanın dernek olarak yüzde 99'una sahip oldukları için, belirlenen miktarın yüzde 1'lik kısmını ödeyeceklerini söyledi.



Kemer'in turistik beldesi Göynük'te Merkez Cami'nin yetersiz kalması üzerine 2006 yılında yeni bir cami yapılması yönünde çalışma başlatıldı. Göynük Camileri ve Kuran Kursları Yaptırma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği kurularak 29 hisseli arsaya 1 Temmuz 2007'de başlayan cami inşaatı bu yılın başında tamamlandı. Ancak caminin tapu sorunu 3 yıldır çözülemedi. 29 hisseli imarlı 2 bin 112 metrekare olan arsada 20.5 metrekarelik hisseye sahip olan Sait Kaplan, hissesini devretmeyeceğini belirtti. Tüm çabalara rağmen Kaplan'ın ikna edilememesi üzerine Dernek, Kemer Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ortaklığın giderilmesi davası açtı. Kemer Sulh Hukuk Mahkemesi, caminin ihale yoluyla açık artırmada satışına karar verdi.



6 Mayıs'ta 6 milyon 710 bin 840 TL satış değeriyle açık arttırmaya çıkan caminin ilk ihalesinde, alıcı çıkmamıştı. Bugün gerçekleştirilen ikinci ihalede ise caminin ihale bedeli 2 milyon 684 bin 500 TL olarak açıklandı. İhaleye katılan Göynük Camileri ve Kuran Kursu Yaptırma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği, başka katılım olmayınca camiyi 2 milyon 684 bin 500 TL bedelle aldı.



İhale çıkışı gazetecilerin sorusunu yanıtlayan dernek ikinci başkanı emekli imam Rüştü Ertan, camiyi almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ertan, ``Allah'a şükür alıcı çıkmadı'' derken, gelişmeleri şöyle aktardı:



“Caminin arsasında 29 kişinin hakkı vardı. Dernek kurduk ve 29 kişinin 28'inden cami yapımı için tapuları aldık. 29'uncu kişi olan zat vefat etmiş, bunun da 7 varisi vardı. 7 varisten 6'sının gönlü oldu. Ancak bir arkadaşımız, hissesini vermek istemedi. Ortaklığın giderilmesi için dava açtık. Dava sonuçlandı. Bugün de ihale tamamlandı. 2 milyon 684 bin 500 TL'ye biz camimizi, başka alıcı çıkmadığı için aldık. Bu paranın da hepsini vermeyeceğiz. Yerin dernek olarak yüzde 99'unun sahibiyiz. Yüzde 1'lik oranın parası bizden alınacak. Tapumuzu alıp tescilini yapacağız ve caminin ruhsatlandırma işini yapacağız.”

