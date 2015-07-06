Satılık; 300 yıllık zeytin ağaçları!

Edremit Körfezi'nde bir fidancılık firması, imar geçen alanlardan sökülen 50 ila 300 yaşındaki zeytin ağaçlarını toplayıp satıyor. Firma, 50-60 yıllık ağaçları bin liraya, 300 yıllıkları ise 5 bin lira ve üzerinde fiyatlardan veriyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesine kadar alanı kapsayan Edremit Körfezi'nde 20 yıldır fidancılık yapan Muhabbet Özkan, Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminin önemli bölümünü karşılayan Körfez'de yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı bulunduğunu söyledi.



Bölgede anıtlaşmış, 2 bin yıllık ve üzerinde yaşa sahip zeytin ağaçları bulunduğunu vurgulayan Özkan, yüzlerce yıllık ağaçlardan halen ürün alındığını ifade etti.



Körfez'de imar geçen alanlardan zeytin ağaçlarının söküldüğünü ve genellikle yakacak olarak kullanıldığını vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:



"Tamam ben bir ticaret yapıyorum ancak 200-300 yıllık ya da daha yaşlı ağaçların odun olmasına da gönlüm el vermiyor. Düşünün bir kişi çocuk yaşta fidan dikiyor torunu yetişkin olduğunda o ağaçtan zeytin toplayabiliyor. Yani bir zeytin ağacının tam verimli olabilmesi için en az 50 yıl geçiyor. Bir de kutsal bir ağaç. Ben de firma olarak imar geçen alanları geziyorum. Yaşlı ağaçlar varsa müteahhitten belli bir ücrete satın alıyorum. Ağacı köküyle birlikte firmamın bahçesine getirip dikiyorum."

