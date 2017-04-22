Satıldığı iddia edilen Çaykur için CHP'den yeni iddia: Hisseleri ipotek edildi

Eski MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın gündeme getirdiği Çaykur'un satıldığı iddiası firma tarafından yalanlanırken, CHP'den konuya ilişkin yeni bir iddia geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, Çaykur'un ipotek edildiğini öne sürdü. Baykal, "Katarlılardan 650 milyon dolar borç alınıp bunun karşılığında ÇAYKUR hisseleri teminat gösterilerek rehin verilmiştir" dedi.

"Çaykur satılmadı ama daha kötüsü oldu"

Mehmet Bekaroğlu, Çaykur'la ilgili iddialara ilişkin Körfez merkezli bir fondan borç karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün ipotek edildiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, iddiasını Twitter hesabından şöyle duyurdu:

"'ÇAYKUR satıldı' haberi doğru değil ama daha da kötüsü oldu; Körfez merkezli bir fondan alınan borç karşılığında ÇAYKUR ipotek edildi"

Baykal: Bu bir dönüm noktasıdır

CHP milletvekili Deniz Baykal, ÇAYKUR’un hisselerinin teminat karşılığında Katarlılara verildiğine yönelik iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bu Türkiye maliyesi açısından bir dönüm noktasıdır. Olayın sadece rehin verme boyutu değil, satış boyutu da değerlendirmeye muhtaçtır. Usullere ve ülke yararlarına uygun bir satış söz konusu olmadan, bedeli şartları rekabete açılmadan milli varlıklar yabancı fonlara aktarılmaya çalışılmaktadır.”

ÇAYKUR hakkında eski MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Varlık Fonu'na devredilen şirketin Katarlılara satıldığını söylemiş, bu iddiaları Çaykur Genel Müdürlüğü "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasıyla yalanlamıştı.