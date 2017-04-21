ÇAYKUR'dan, “Katarlılara satıldı” iddiası ile ilgili açıklama

ÇAYKUR'un, "Katarlılara satıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Eski MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR’un Katarlılara satıldığını öne sürmüştü. Türkkan, Twitter hesabından “Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR, Katarlılar’a satıldı. Elde var bir. Sırayla gider bu. Bizim Rizeli uşakların Katarlı patronları var artık” mesajını paylaşmıştı.