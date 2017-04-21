T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ÇAYKUR'dan, “Katarlılara satıldı” iddiası ile ilgili açıklama

Eski MHP'li vekilin iddiasına yalanlama geldi

21 Nisan 2017 23:50

ÇAYKUR'un, "Katarlılara satıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.  Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. 

Eski MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR’un Katarlılara satıldığını öne sürmüştü. Türkkan, Twitter hesabından “Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR, Katarlılar’a satıldı. Elde var bir. Sırayla gider bu. Bizim Rizeli uşakların Katarlı patronları var artık” mesajını paylaşmıştı.

 

ETİKETLER

çaykurkatarlütfü türkkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24