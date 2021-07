Satılan okul sayısında büyük artış

Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan biri de özel okullar oldu.

Paraanaliz’in haberine göre pandemide binlerce özel okul kapandı. Kapanan okulların bazısı öğrencileriyle birlikte devredilmek istenirken bazılarının binaları ise farklı sektörlere satılıyor. Bu noktada pandemi nedeniyle büyüyen sağlık sektörü en büyük alıcı olarak öne çıkıyor.

Kapanan özel okullar hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “MEB verilerine göre Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021’de 938 özel okul kapandı. 882 özel okul ise devredildi. Kapanan özel okullardan 14 bin 652 öğrenci, devredilen özel okullardan ise 35 bin 302 öğrenci devlet okullarına geçti” dedi.

Öğrencileriyle birlikte devrediliyor

Pandemi nedeniyle özel okul taleplerinin azalmasının sektörü olumsuz yönde etkilediğini aktaran Akdoğan “Özel okul binalarının gerek satılık gerekse de kiralık arzlarında büyük artışlar yaşanıyor. Bazısı sadece binayı satmayı isterken bazısı ise öğrencileriyle birlikte devretmek istiyor. Bunlar arasında zamanında çok yüksek maliyetlere yapılan, milyonlarca lira harcanan okullar da yer alıyor. Satılan okullar arasında 100 milyon TL’lik, büyük kampüslü eğitim kurumları da var, 500 bin TL’lik küçük anaokulları da” diye konuştu.

Hastane yaptırılıyor

Okul binalarının farklı amaçlarla kullanılmak istendiğini dile getiren Akdoğan, en büyük ilginin ise sağlık sektöründen olduğunu söyledi. Akdoğan, “Bu binalar için sağlık sektörünün öncelikli talebi söz konusu. Pandemi döneminde sağlık sektörü daha da büyümeye başladığı için yeni hastaneler açmak isteyen büyük markalar almak isteyebiliyor. Ancak her sektörün kendi içindeki mevzuatlarında özel hususlar yer alıyor. Tavan yüksekliğinden, kapı genişliğine, asansör özelliklerinden, yangın sistemlerine kadar her bina her işe uygun olarak da dönüştürülemiyor” ifadelerini kullandı.