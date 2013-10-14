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Satılamayan kurbanları Et ve Süt Kurumu alacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, büyük şehirlerde kurbanlıklarını satılamayan kurbanlıkların, Et ve Süt Kurumu tarafından canlı olarak satın alınabileceğini söyledi

14 Ekim 2013 00:01

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile birlikte Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası'nın temel atma törenine katıldı. Erzincan Valiliği'ni ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eker, bu yıl kurbanlıkları elinde kalan satıcılara yönelik bir tedbir aldıklarını ifade ederek, satılamayan kurbanlıkların canlı olarak Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınabileceğini söyledi. 
 

Büyükşehirlerde kurbanlıklar elde kalıyor

 
Bakan Eker, "Kurbanlıklarını İstanbul'a, Ankara'ya büyük şehirlere getirip, satamayan besicimiz ne yapacak? Bin-bin beş yüz kilometre yol geliyor. Zaman zaman şu tedbiri alıyorduk; Et Balık Kombinası'na kestirmek suretiyle yardımcı oluyorduk. Bu sene ilk defa yeni bir usül geliştirdik, satılmayan kurbanlıkları, bayram sonrasında Et Süt Kurumu canlı olarak satın alabilecek. Biliyorsunuz kesimhanelerin, kombinaların belli bir kapasitesi var. Her gün belirli bir sayıda kesebiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük merkezlerde kurbanlığını satamayan üreticimize, besicimize yönelik böyle bir tedbir aldık" diye konuştu. 
Geçtiğimiz yıl büyük Türkiye'de toplam 770 bin büyük baş hayvan ile 2 milyon 200 bin küçük baş hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini ifade eden Bakan Eker, bu sayının bu yıl iki katına çıktığını, kurban satış yerlerinin düzenli olarak denetlendiğini ve satışların sorunsuz bir şekilde devam ettiği açıkladı. 
Kurbanlıklara eziyet yapılmaması için cezai düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Bakan Eker, ayrıca belediyelerin alt yapı hazırlıklarının da bu durumu azalttığını söyledi. 

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