Satanist tartışması kanlı bitti

Adana'da uzun saçlı ve küpeli 3 genç ile onlara 'satanist' dediği iddia edilen grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Hastaneler kavşağındaki bir loantada meydana geldi. Paçacıda çorba içen saçları uzun ve küpeli 3 gençle yan masadaki grup arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, saçları uzun ve küpeli gençler, kendilerine ‘satanist’ dediklerini öne sürdüğü diğer gruba saldırdı.

Sandalyelerin ve bardakların havada uçuştuğu kavgada, uzun saçlı gençlerden 20 yaşındaki Gökhan Tektaş yanında taşıdığı bıçakla, 19 yaşındaki Kadir Demirçalı’yı göğsünden ve karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Demirçalı, çağrılan ambulansla Adana Numune Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edildi, ardından Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis, Gökhan Tektaş ile yaşıtı arkadaşı Turgay Tatlıgül’ü gözaltına aldı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçtığı belirtilen bir kişiyi ararken, kavgada kullanılan bıçak, olay yerine 100 metre uzaklıkta orta refüjde bulundu. Uzun saçlı ve küpeli 3 gencin, bu yıl üniversite sınavını kazanıp kayıt yaptırdıkları öğrenildi. Soruşturma sürüyor.