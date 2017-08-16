Satanist cinayetinde tazminat 752 bin liraya çıktı

1999 yılında İstanbul Ortaköy Mezarlığı'nda 19 yaşındaki Şehriban Coşkunfırat’ı 'satanist ayin' yaparken öldüren Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer’e verilen 142 bin liralık tazminat cezasının faizi hesaplandı. İcra Müdürlüğü'nün hesaplamasına göre 142 bin liralık tazminat toplam 752 bin liraya çıktı.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, “Şehriban’ın katillerine verilecek parayı hayır kurumlarına bağışlayacağız” açıklaması yapan Şehriban Coşkunfırat’ın ailesi de tazminatın az olduğunu belirterek karara itiraz etti. Şehriban’ın ailesi tazminat miktarının arttırılmasını talep etti. İtiraz süreci devam etse de mahkemenin karardan hemen sonra hesaplanmasını istediği tazminat faizi belirlendi.

İcra Müdürlüğü’nün hesaplamasına göre, 142 bin liralık ceza, tüm yargılama gideri ve faizleriyle birlikte 752 bin liralık çıktı. Böylece sanıkların kişi başı ödeyecekleri miktar 47 bin liradan, 250 bin liraya çıkmış oldu.