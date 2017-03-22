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Yaşam

Satanist cinayetinde aileye 142 bin TL tazminat

"Aile tazminatı tahsil edebilirse, hayır kurumlarına bağışlayacak"

22 Mart 2017 12:35

Ortaköy’de 13 Eylül 1999 gecesi, henüz 17 yaşındayken bir "satanist ayini"nde vahşice öldürülen Şehriban Coşkunfırat’ın ailesi 16 yıl sonra cezaevinden tahliye edilen kızlarının katilleri Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer’e açtığı tazminat davasında mahkeme 142 bin lira tazminata hükmetti.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, ailenin avukatı Ömer Demirbozan, "Aile tazminatı tahsil edebilirse, hayır kurumlarına bağışlayacak. Bizim amacımız Şehriban'ı vahşice katledenlerin hayatlarının geri kalanında bu olayı unutmamalarını sağlamaktı" dedi.

 

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OrtaköysatanistŞehriban CoşkunfıratEngin ArslanÖmer ÇelikZinnur Gülşah Dinçer

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