Satamadıkları patatesleri çöpe döküyorlar

Sinan UÇAR/ KÖSE (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE\'nin Köse ilçesinde tarımla uğraşan çiftçiler, yetiştirdikleri patatesi muhafaza edecekleri soğuk hava deposu olmaması nedeniyle çöpe dökmek zorunda kalıyor. Üreticiler, hasatlarının bu yıl bereketli olduğunu ancak, elde kalan ürünlerin muhafaza edilmesi konusunda zorluk yaşadıklarından yakındı. Çiftçi, Yunus Emre Semiz, imkânların artırılması halinde sadece Gümüşhane’ye değil tüm Karadeniz bölgesine yetecek patatesi üreteceklerini belirtti.

İlçeye bağlı Övünce köyündeki çiftçiler, ağırlıklı olarak patates yetiştirerek geçimlerini sağlıyor. Patatesin yanı sıra fasulye ve domates de üreten çiftçiler, yetiştirdikleri ürünlerini muhafaza edecekleri soğuk hava deposu olmaması nedeniyle çöpe dökmek zorunda kalıyor. İmkânların artırılması halinde sadece kente değil tüm Karadeniz bölgesine yetecek patatesi üreteceklerini ifade eden çiftçiler, soğuk hava deposu konusunda destek bekliyor.

\'ÜRÜNLERİ SATAMIYORUZ\'

Çiftçi, Yunus Emre Semiz, bulundukları bölgenin, 6 ay kış, 6 ay yaz geçiren bir iklime sahip olduğunu, hava şartlarından dolayı da zorluklar yaşadıklarını ve bölgedeki yatırımların çiftçiye yönelik olduğunun da farkında olduklarını söyledi. Sadece Gümüşhane’ye değil tüm bölgeye yetecek kadar patates ürettiklerini kaydeden Yunus Emre Semiz, “Tüm bölgeye yetecek kadar patates üretiyorduk. Artık üretemeyecek hale gelmeye başladık. 2 yıl önce arazimizin tamamı ekilirken şu an arazimizin 3’te birini ancak ekebiliyoruz. Çünkü ekmiş olduğumuz ürünleri satamıyoruz, bu da pazarımız olmadığı anlamına geliyor” dedi.

\'DEPOYA İHTİYACIMIZ VAR\'

Ürettikleri ürünleri muhafaza edemediklerini ve soğuk hava deposuna ihtiyaç duyduklarını anlatan Semiz, “Üretmiş olduğumuz patates, yeşil fasulye ve domatesi muhafaza edebileceğimiz bir yerimiz yok. Bununla birlikte pazarımız da olmadığı için ürünler elimizde kalıyor. Yöremizde çiftçilerimiz ortaya ürün koymaya çalışırken sahipsiz kaldı. Bizim buradaki ihtiyaçlarımız tamamen karşılanmıyor. Biz zarar ediyoruz ama üretmeye de devam ediyoruz. Çünkü bu bizim mesleğimiz, bu mesleği seviyoruz. Bizlere soğuk hava deposu sağlandığında, Karadeniz bölgesine yetecek patatesi üreteceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Bu depoda biz sadece patates değil, ürettiğimiz fasulye, salata ve domates gibi ürünlerimizi de muhafaza edebileceğiz. Burada çiftçilik ölmesin. Bizim ülkemiz yaşanabilir bir ülke. Çiftçiye gerçek anlamda sahip çıkılması gerekiyor. Burada tarımın ölmemesi için bizlere soğuk hava deposu gerekiyor” diye konuştu.

\'ÜRÜNLERİMİZ ELDE KALIYOR\'

Genç çiftçi Abdürrahim Meral ise, bölgenin tarıma elverişli olduğunu fakat ürettikleri ürünleri muhafaza etmek konusunda sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Meral, “Senelik biz 50-60 ton arası patates çıkartıyoruz. Çıkan patatesin sadece 30 tonunu satabiliyoruz. Pazarımız ve soğuk hava depomuz olmadığı için ürünlerimiz elde kalıyor. Elde kalan ürün de maalesef ya dereye dökülüyor ya da çürüyor. Kelkit ve Köse havzasında soğuk hava depomuz olursa ben inanıyorum ki, Karadeniz bölgesine ve Doğu Anadolu bölgesinin çoğu yerine patates, fasulye domates, salatalık gibi ürünleri gönderebiliriz. Böylece bizler de emeğimizin karşılığını almış oluruz” diye konuştu.

\'YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜYORUZ\'

Tarımı severek yaptıklarını dile getiren Meral, \"Biz bu işi severek yapıyoruz. Genç çiftçiler olarak emeğimizin karşılığını maalesef alamıyoruz. Elimizde mahsulü saklayamıyoruz ve satamıyoruz. Bu yüzden biz de yavaş yavaş ölüyoruz. 3-4 yıl önce patates için teşvik çalışması oldu. Patates ektik ve çok güzel ürünler aldık. Çıkan mahsul çok bereketli oldu. Satabildiğimiz sattık satamadığımızı da çöpe dökmek zorunda kaldık” dedi.

Sulama açısından hiçbir sorun yaşamadıklarını aktaran yöre halkı, bulundukları bölgede barajların mevcut olduğunu ve sulama ihtiyaçlarını rahatça karşıladıklarını da kaydetti.

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